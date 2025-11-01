bankkártyacsalásJulia Simonolimpia

Olimpiai formaruha helyett rabruha? Ítélet született a kleptomániás világbajnok ügyében

Julia Simont bűnösnek találta egy francia bíróság lopás és hitelkártya-csalás vádjában, és három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az olimpiai ezüstérmes, tízszeres világbajnok francia biatlonistát azzal vádolták, hogy csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint az egyik fizioterapeutájának bankkártyáját többször is használta online vásárlásokhoz, összesen több mint 2000 euró (nagyjából 800 ezer forint) értékben. Julia Simon esete komoly erkölcsi kérdéseket vet fel, a jövő évi téli olimpián való részvétele is veszélybe került.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 01. 7:14
Julia Simon French biathlon champion Julia Simon (R), suspected of credit card fraud, stands next to her lawyer, Christian Borel, while she waits for her trial at the Albertville courthouse, on October 24, 2025. (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)
Julia Simont felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Fotó: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Julia Simon zavarodottan magyarázkodott, de végül beismertette tettét. A 29 éves sílövő óriási bakot lőtt azzal, hogy meglopta a csapattársát és az egyik stábtagot, könnyen lehet, hogy ezért kizárják a jövő évi olimpián szereplő francia csapatból.

Julia Simon sikereit elhomályosítja a bűncselekménye
Julia Simon sikereit elhomályosítja a bűncselekménye Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Julia Simont bűnösnek találta egy francia bíróság lopás és hitelkártya-csalás vádjában, és három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A kiváló biatlonistát azzal vádolták, hogy csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint egy francia stábtag, a hírek szerint az egyik fizioterapeuta bankkártyáját többször is használta online vásárlásokhoz, összesen több mint 2000 euró (nagyjából 800 ezer forint) értékben. Sajtóbeszámolók szerint Simon fotókat tárolt a telefonján a bankkártyáikról, amelyeket ő maga használt jogtalanul, szó sem volt személyazonosság-lopásról, ahogy korábban állította.

Julia Simon magyarázkodott

A 29 éves sportoló előbb tagadott, majd összeesküvés-elmélettel állt elő, de még a bíróságon is furcsán beszélt.

– Nem tudom megmagyarázni. Nem emlékszem, hogy tettem volna. Nem értem, miről van szó – mondta a meghallgatáson Simon, akit a helyi Le Dauphiné Libéré újság idézett. Végül csak beismerte a lopásokat és bocsánatot kért az áldozatoktól. 

Csangcsiakou, 2022. február 5. Az ezüstérmes francia csapat tagjai: Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin és Quentin Fillon Maillet a sílövők 4x6 kilométeres vegyesváltó versenyének eredményhirdetésén a 2022-es pekingi téli olimpián a csangcsiakoui zónában lévő Nemzeti Sífutó Központban 2022. február 5-én. MTI/EPA/Filip Singer
Az ezüstérmes francia csapat tagjai: Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin és Quentin Fillon Maillet a sílövők 4x6 kilométeres vegyesváltó versenyének eredményhirdetésén a 2022-es pekingi téli olimpián Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Lemarad az olimpiáról?

Julia Simont a három hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 15 000 eurós (6 millió forintos) pénzbírsággal is sújtották. A kínos ügye még nem ért véget, mert a francia síszövetség egy közleményben tudatta: saját hatáskörben is intézkedik.

– A Francia Síszövetség fegyelmi bizottsága, amely korábban úgy döntött, hogy a bírósági döntésig elhalasztja az ítélethozatalt, a lehető leghamarabb újra összeül. Ahogy a tények napvilágra kerülése óta tette, a szövetség továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a sportolók, az edzői stáb és a csapatdinamika érdekeinek védelme érdekében. 

Az elmúlt két évben a francia biatloncsapat edzői stábjával együttműködve biztosította, hogy ez az ügy ne zavarja meg a sportolók egyéni sportfejlődését vagy a csapat kollektív működését

 – áll a hivatalos közlésben. Azaz évek óta húzódik az ügy, s bár konkrétan nem írnak róla, veszélybe került a sportoló csapattagsága a 2026-os téli olimpián, amelyet jövő februárban Olaszországban rendeznek meg.

Julia Simon korábban tíz világbajnoki címet szerzett, és olimpiai ezüstérmet nyert Franciaországnak a biatlon vegyes váltó tagjaként a 2022-es pekingi játékokon. Lehet, hogy most meglopta magát egy újabb ötkarikás szereplés lehetőségétől, miközben a franciák formaruháját is ő mutatná be…

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.