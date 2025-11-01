Olimpiai formaruha helyett rabruha? Ítélet született a kleptomániás világbajnok ügyében

Julia Simon zavarodottan magyarázkodott, de végül beismertette tettét. A 29 éves sílövő óriási bakot lőtt azzal, hogy meglopta a csapattársát és az egyik stábtagot, könnyen lehet, hogy ezért kizárják a jövő évi olimpián szereplő francia csapatból.

Julia Simon sikereit elhomályosítja a bűncselekménye Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Julia Simont bűnösnek találta egy francia bíróság lopás és hitelkártya-csalás vádjában, és három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A kiváló biatlonistát azzal vádolták, hogy csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint egy francia stábtag, a hírek szerint az egyik fizioterapeuta bankkártyáját többször is használta online vásárlásokhoz, összesen több mint 2000 euró (nagyjából 800 ezer forint) értékben. Sajtóbeszámolók szerint Simon fotókat tárolt a telefonján a bankkártyáikról, amelyeket ő maga használt jogtalanul, szó sem volt személyazonosság-lopásról, ahogy korábban állította.

Julia Simon magyarázkodott

A 29 éves sportoló előbb tagadott, majd összeesküvés-elmélettel állt elő, de még a bíróságon is furcsán beszélt.

– Nem tudom megmagyarázni. Nem emlékszem, hogy tettem volna. Nem értem, miről van szó – mondta a meghallgatáson Simon, akit a helyi Le Dauphiné Libéré újság idézett. Végül csak beismerte a lopásokat és bocsánatot kért az áldozatoktól.

Az ezüstérmes francia csapat tagjai: Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin és Quentin Fillon Maillet a sílövők 4x6 kilométeres vegyesváltó versenyének eredményhirdetésén a 2022-es pekingi téli olimpián Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Lemarad az olimpiáról?

Julia Simont a három hónap felfüggesztett börtönbüntetés mellett 15 000 eurós (6 millió forintos) pénzbírsággal is sújtották. A kínos ügye még nem ért véget, mert a francia síszövetség egy közleményben tudatta: saját hatáskörben is intézkedik.

– A Francia Síszövetség fegyelmi bizottsága, amely korábban úgy döntött, hogy a bírósági döntésig elhalasztja az ítélethozatalt, a lehető leghamarabb újra összeül. Ahogy a tények napvilágra kerülése óta tette, a szövetség továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a sportolók, az edzői stáb és a csapatdinamika érdekeinek védelme érdekében.

Az elmúlt két évben a francia biatloncsapat edzői stábjával együttműködve biztosította, hogy ez az ügy ne zavarja meg a sportolók egyéni sportfejlődését vagy a csapat kollektív működését

– áll a hivatalos közlésben. Azaz évek óta húzódik az ügy, s bár konkrétan nem írnak róla, veszélybe került a sportoló csapattagsága a 2026-os téli olimpián, amelyet jövő februárban Olaszországban rendeznek meg.