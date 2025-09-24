Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Az egész országot megrázta a tolvaj világbajnok nagy botránya

A francia biatlon egyik legismertebb alakját, Julia Simont bíróság elé idézték hitelkártyacsalás és -lopás vádjával. A tízszeres világbajnokot azzal gyanúsítják, hogy mások bankkártyáját használta online vásárlásokhoz. Az ügy két éve húzódik, most azonban a sportoló októberben bíróság elé áll Albertville-ben.

C. Kovács Attila
2025. 09. 24. 19:50
Julia Simon nagy botrányba keveredett Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP
Julia Simon eddig elsősorban sporteredményeivel hívta fel magára a figyelmet, ugyanis a francia biatlonos világkupagyőztesnek, tízszeres világbajnoknak és olimpiai ezüstérmesnek mondhatja magát. Most azonban teljesen más okból került a címlapokra: az ügyészség szerint 2021 és 2022 között válogatottbeli csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint az egyik francia stábtag kártyájával vásárolt az interneten. A per október 24-én kezdődik Albertville-ben.

Julia Simont, tízszeres világbajnok biatlonost lopással és csalással vádolják.
Julia Simont, a tízszeres világbajnok biatlonost lopással és csalással vádolják. Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

A nyomozás még 2023-ban indult, miután Braisaz-Bouchet és egy válogatottbeli stábtag ismeretlen tranzakciókra lett figyelmes a saját számláján. A gyanú hamar Julia Simonra terelődött, aki tagadta az ellene felhozott vádakat, és korábban azt nyilatkozta, hogy hamisan vádolták meg.

– Többször is vásároltak a nevemben, de én is, ahogy a többiek is, áldozata vagyok a történteknek. A nevemet engedélyem nélkül használták fel – nyilatkozta Julia Simon a Dauphiné Libérének 2023 augusztusában. 

Az ügyészség azonban elegendő bizonyítékot talált ahhoz, hogy bíróság elé idézze a sportolót.

A Le Figaro beszámolója szerint Simon ellen „lopás és csalás” vádjával indul eljárás, a bírósági tárgyalás időpontját pedig október 24-re tűzték ki Albertville-ben. A vádirat szerint több ezer euró értékben történtek jogosulatlan tranzakciók, amelyek során a sportoló állítólag csapattársai bankkártyaadatait használta fel.

Kiderült, mire költhette a pénzt Julia Simon

A Ledauphine.com információi szerint Simon Braisaz-Bouchet bankkártyájával egy GoPro kamerát vásárolt a 2022-es norvégiai Blink fesztiválon. Ugyanabban az évben szintén megcsapolta valaki az egyik francia stábtag kártyáját, a szálak akkor is a tízszeres világbajnokhoz vezettek. 

Az ügy már eddig is komoly hullámokat kavart a francia sajtóban, hiszen Simon az elmúlt években a válogatott egyik legeredményesebb és legismertebb alakja volt. A biatlonban világkupa-győzelmek, tíz világbajnoki cím és egy olimpiai ezüstérem fűződik a nevéhez, most azonban minden eddiginél nagyobb nyomás alatt állhat.

Az eset árnyékot vethet a közelgő szezonra is és a februári milánói téli olimpiára is. A bírósági ügy akár hosszú hónapokra elhúzódhat, és könnyen befolyásolhatja a válogatott légkörét. Az sem kizárt, hogy a per kimenetele Simon sportkarrierjét is döntően befolyásolja majd.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

