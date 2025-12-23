Elakadt a dugóban a mentő, kiszállt az orvos rendet tenni + videó

Különös felvételt tettek közé egy brazil nagyváros sürgősségi mentőszolgálatának (SAMU) dolgozói: Salvador da Bahia többsávos, láthatóan bedugult útján hiába érkezik szirénával és villogóval a rohamkocsi, egyszerűen nem tudnak vagy akarnak hova félrehúzódni előle az autósok. Ekkor kiszáll a mentőorvos, dr. Uremeson Alcantara, és a felezővonalon előrefutva instruálja a vezetőket, merrefelé térjenek ki az útból. Érdekes, egyszersmind kissé arcátlan mozzanat, hogy két motoros is kihasználja a megnyíló utat, de nem akadályozzák a mentőt, mely végül ki tud törni a kaotikus forgalomból. Mint a Correio című lap beszámolójából kiderült, egy súlyos állapotú beteggel tartottak a kórházba képalkotó vizsgálatra, és a hasonló fennakadások nem ritkák a dél-amerikai ország útjain.