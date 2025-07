Felfüggesztették a hegymászóbalesetben 31 évesen megsérült olimpiai bajnok keresését

Laura Dahlmeier a biatlon meghatározó alakja volt szűk egy évtizeddel ezelőtt: megnyerte az összetett-világkupát, hétszer volt világbajnok és kétszeres olimpiai aranyérmesnek is mondhatta magát, mielőtt 2019-ben, 25 évesen bejelentette a visszavonulását. A német klasszis azóta is rajong a mozgásért, az utóbbi években gyakorlott sízővé és hegymászóvá is vált, a Himalájában található Ama Dablam hegyet például tavaly rekordidő alatt mászta meg. Hétfőn azonban éppen hegymászás közben szenvedett balesetet a Karakorum pakisztáni részén (a Hushe-völgyben, a Laila-csúcson).

A biatlon olimpiai bajnoka, Laura Dahlmeier hegymászás közben szenvedett balesetet (Fotó: dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt)

Nagy lehet a baj Laura Dahlmeier hegymászóbalesete után

A beszámolók szerint Dahlmeier sziklaomlás áldozata lett 5700 méteres magasságban, miközben egy társával együtt mászott. A partnere segítséget kért, ám rossz időjárás és a környék távoli fekvése miatt a mentőhelikopter csak kedd reggel tudott a helyszínre érkezni. Kedden aztán egy nemzetközi mentőcsapat elindult a felkeresésére, és meg is találta őt, ám – a közlemény szerint – mire ez megtörtént, addigra besötétedett, így fel kellett függeszteni a mentését, és a tervek szerint szerdán napkelte után folytatják a kutatást.

A helikopterről ugyanakkor azt állapították meg, hogy a hétszeres világbajnok sportoló mozdulatlanul fekszik, nem adott életjelet magáról, így biztosra vehető, hogy legalább súlyosan megsérült.

Ennél több hivatalos információ egyelőre nem került nyilvánosságra a baleset és a mentés körülményeiről, a reménykedő hozzátartozók pedig azt kérik, hogy mindenki tartsa tiszteletben a magánéletüket.