Leszólta a Fradi-szurkolókat a Qarabag elnöke: „Ötszáz azeri hangosabb volt náluk”

Előnyből várhatja a Fradi elleni, jövő szerdai, bakui visszavágót a Qarabag, amely kedden 3-1-re győzött a Groupama Arénában. Tahir Gözel, az azeri klub elnöke elégedetten értékelt a Football-plus.az oldalon a magyar bajnok elleni idegenbeli győzelem után.

A Qarabag játékosai győzelmet ünnepeltek a Fradi otthonában a BL-ben. Fotó: Ladóczki Balázs

– Nemcsak a győzelem számít, hanem az is, hogyan érjük el. Ami engem a leginkább örömmel töltött el, hogy fölényben játszottunk, többet birtokoltuk a labdát. Különösen a második félidőben nyújtottunk fantasztikus teljesítményt – fogalmazott Tahir Gözel.

Varga Barnabás gyönyörű gólja csak balszerencse volt?

Az azeri klub elnöke Varga Barnabás gyönyörű gólját, amivel még a Fradi vezetett a meccsen, balszerencsésnek minősítette. – Bár az első félidőben balszerencsés gólt kaptunk, végül megérdemelt győzelmet arattunk – értékelt Gözel. – Taktikai fölényünkre az ellenfél hosszú labdákkal próbált reagálni, mert az egy az egy elleni párharcokban nem tudták felvenni a versenyt játékosainkkal. A playoffban aratott győzelem nemcsak a játékosok hangulatát emeli, hanem történelmi esemény is.

A Qarabag elnökének szavai illeszkednek abba a vonulatba, amely szerint az azeri klub szinte már továbbjutónak is gondolja magát , noha a visszavágó még hátravan. Robbie Keane, a Fradi edzője ezt szóvá is tette a keddi meccs után, amire reagált is kollégája, az ellenfél mestere.

A Fradi szurkolóit leszurkolta volna néhány száz azeri?

Tahir Gözel köszönetét fejezte ki azoknak az azeri szurkolóknak, akik különböző országokból utaztak Magyarországra, hogy a Ferencváros stadionjában támogassák a Qarabagot, és annyira dicsérte őket, és hogy közben leszólta a Fradi-szurkolókat.

– Az Egyesült Államokból, Csehországból és Európa számos országából érkeztek szurkolóink. Bár csak ötszázan voltak, a 22 ezres stadionban semmivel sem maradtak el a hazai drukkerektől, sőt olykor még felül is múlták őket – jelentette ki Tahir Gözel.

A Fradi ellen aratott győzelem után a Qarabag játákosai és szurkolói együtt ünnepeltek a Groupama Arénában.

Gözel végül diplomatikusan megjegyezte, hogy még nincs vége a párharcnak: – Még van hátra egy meccs, így a párharc sorsa még nem dőlt el. Hiszek abban, hogy csapatunk bejut a főtáblára. Ott is a csapat mellett leszek, és támogatni fogom őket.

Kicsoda Tahir Gözel, a Qarabag elnöke?

Tahir Gözel jelentős befolyású azeri üzletember és sportvezető. A mezőgazdaság, technológia, oktatás és környezetvédelem területén is jelentős szerepet vállal Azerbajdzsánban. 2004-ben nevezték ki a Qarabag alelnökének, 2015-től pedig a klub elnöke.