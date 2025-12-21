„Örülök, hogy túléltem" – Erdei Zsolt szoros mérkőzésen tért vissza a ringbe

A Hell Boxing Kings nevű rendezvényen tizenegy évvel a visszavonulása után ismét bokszmérkőzésen vett részt az olimpiai bronzérmes, amatőrként és profiként is világbajnok Erdei Zsolt. Az ellenfele az MMA világából ismert Végh Attila volt szombaton, a hat menetig tartó párharcra már az augusztusi bejelentés óta várhattak a rajongók. Az ökölvívás 51 éves legendája nem a pénz, hanem a belső motiváció miatt tért vissza a ringbe, és a Papp László Budapest Sportarénában megmutatta, hogy nem felejtette el a régi mozdulatokat.

Erdei Zsolt 51 évesen ismét ringbe lépett, szombaton a Végh Attila elleni ökölvívó-mérkőzésen szerepelt (Fotó: Mirkó István)

Végh Attila döntetlent játszott Erdei Zsolt ellen

Bár a Republic zenekar Szállj el kismadár című klasszikusára szorítóba lépett „Madár” fizikuma és gyorsasága sem kopott sokat az elmúlt években, a szlovákiai magyar Végh Attila magasabb és erősebb is volt nála. A félnehézsúlyúak között a Bellator szervezetnél 2012-ben MMA-világbajnok Végh és ellenfele is egyszer-egyszer földre került a találkozó elején, majd a közepén mindkettejüknek voltak jó pillanatai, de a végét Erdei Zsolt kevésbé bírta. Végül pontozás dönthetett volna, ám ott két bírónál döntetlen lett az eredmény, így a harmadik hiába látta jobbnak Végh Attilát, többségi döntetlen miatt nem lett nyertese a meccsnek.

– Köszönöm a támogatást a rengeteg szurkolónak, aki csak miattam jött el, és annak a sok-sok embernek, aki segítette a felkészülésemet, és persze a támogatóimnak és az edzőimnek. Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű.

Mindenkit lebeszélnék róla, hogy ötvenévesen beálljon a ringbe.

Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás – idézte az Origo Erdei Zsoltot, akit Végh is alaposan megdicsért a mérkőzés után.