Erdei Zsolt a pénz miatt tér vissza a ringbe 51 évesen? Nem kerülte ki a kérdést

– Kiszivárgott rólam a napokban egy edzős videó, amit rengetegen láttatok. Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mi ez a felvétel, most megerősítem, valóban edzésben vagyok. Az év végén visszatérek a ringbe egy komoly szervezet harcosaként! Remélem, ti is úgy várjátok már, mint én! Hamarosan többet megtudtok a részletekről – írta Erdei Zsolt a Facebook-oldalán a hét elején, és a konkrét részleteket akkor homály fedte. Az már korábban kiderült, hogy Erdei Zsolt Balzsay Károllyal és Kovács Istvánnal, azaz Kokóval együtt a Magyar Ökölvívó-szakszövetség bokszgáláján is szorítóba lép augusztusban, de az egy másik történet.

Ezen a friss képen is láthatjuk, Erdei Zsolt edzésben van Forrás: Facebook/FeTe – A felzárkózás lépései

Erdei Zsolt: Egy „hurka” elleni meccsel nem égethetem magam

Az 51 éves bokszlegenda a Blikknek részleteket árult el az „igazi” visszatéréséről. Elárulta, hogy december 20-án lép szorítóba a Hell Boxing Kings-sorozat keretében megrendezendő gálán. Az ellenfeléről nem beszélhet, de annyit elmondott, hogy nála fiatalabb, jó nevű ellenféllel küzd meg, egy „hurka” elleni meccsel nem égetné magát. A megállapodás szerint 85-90 kilóval kell mérlegelnie, azaz cirkálósúlyú meccset vállalt.

Erdei Zsolt a visszatérésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem a pénz miatt vállalta a szereplést.

– Ezen csak nevetek. Nincsenek anyagi gondjaim, sem én, sem a családom nem szenved semmiben hiányt. Persze azért ingyen nem bokszolnék, jól jön az a pénz, amit a meccsért kapok, de a belső motiváció sokkal erősebb – fogalmazott Erdei Zsolt, aki 2014-ben vonult vissza a profi ökölvívástól.

Az Origó emlékeztet rá, hogy a legendás ökölvívó akkor az utolsó, Salva Dzsomardasvili elleni összecsapása után azt mondta a portálnak adott interjúban: tudni kell azt mondani, hogy itt a vége, mellette pedig hangsúlyozta, hogy a felkészülése során már fájt mindene.