Rapid délutáni friss – Az igazi forradalmár erőszakos? + videó

Rátértek a Tisza Párt egyik megmondóemberére is, az ELTE oktatójára, Fleck Zoltánra, aki egy pódiumbeszélgetésen azt mondta, ha Magyar Péter nyer, akkor a köztársasági elnököt több okból is meg kell fenyegetni, lényegében kényszeríteni kell, hogy változtassa meg az alkotmányos rendet. Már feljelentés is született az ügyben, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy egy

ilyen ember sem az ELTE jogi karán, se máshol ne találkozzon joghallgatókkal.

Kis Ferencnek Fleck Zoltánról a szélsőbalos, anarchista mozgalmak, a forradalmi kiskáté és Kun Béláék jutottak eszébe, amikor a forradalmárok hevületükben azt mondják, az erőszaktól sem kell visszariadni a céljaik eléréséhez.