Pornóoldalon tűnt fel több olasz politikusnő

Számos olasz női politikus jelentett egy pornográf weboldalt, ahol manipulált, szexuális pózokban készült fotókat tettek közzé róluk. A pornóoldal nagyszámú, a közösségi médiából lopott képet tartalmaz, ismeretlen nőkről és ismert közéleti személyiségekről egyaránt. Az érintettek között van Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, nővére, Arianna Meloni, valamint Elly Schlein ellenzéki vezető.

A pornóoldal ellen panaszt tett Giorgia Meloni testvére, Arianna Meloni is

Fotó: AFP

A fotók szerkesztettek és vulgáris kommentárokat tartalmaznak. A szexista és részben pornográf Phica elnevezésű platformon ábrázolt politikusok között van Daniela Santanchè turisztikai miniszter és Anna Maria Bernini egyetemi miniszter, valamint több volt női miniszter.

Si moltiplicano le segnalazioni social per la presenza di domini dai contenuti e dai commenti irripetibili. Tra questi c'è Phica, contro cui è stata attivata anche una petizione per la chiusura.https://t.co/aKIBFcIiZX — Dire.it (@direpuntoit) August 28, 2025

Az egyébként „F” betűvel írt „Phica” egy vulgáris szleng kifejezés a vaginára olaszul – írja az Exxpress osztrák lap.

A rendőrség nyomozást indított a pornóoldal miatt

Az olasz kiberbűnözéssel foglalkozó rendőrség most nyomozást indított a 2005-ben alapított, több mint 200 000 regisztrált felhasználóval rendelkező portál ellen. A nyilvános nyomásra a weboldal adminisztrátorai bejelentették, hogy leállítják azt és eltávolítják az összes tartalmat.

Ha megsértették a jogait, kérjük, írjon nekünk, hogy eltávolíthassuk az anyagot

– áll a közleményükben. Mint írják, „a Phica személyes vita- és csereplatformként jött létre – egy külön területtel a felhasználók számára, akik igazolhatják magukat, hogy biztonságos környezetben osszák meg tartalmaikat. Sajnos, mint minden közösségi hálózatnál, mindig vannak olyanok, akik visszaélnek az ilyen platformokkal, ezzel károsítva azok szellemét és eredeti célját.”

Lia Quartapelle szociáldemokrata képviselő is panaszt tett képeinek jogosulatlan közzététele miatt. Alessia Morani volt képviselő is jogi lépéseket jelentett be:

Az oldal a beleegyezésem nélkül mentette le a képeimet a közösségi médiából, és tette közzé obszcén és elfogadhatatlan megjegyzésekkel, amelyek sértik a női méltóságomat

– fogalmazott.

Come molte altre donne, sono stata vittima di abuso online attraverso la pubblicazione non autorizzata su un forum porno. Ho deciso di reagire presentando denuncia, non solo per me ma soprattutto per tutte le altre donne vittime di questa violenza. — Lia Quartapelle (@LiaQuartapelle) August 27, 2025

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)