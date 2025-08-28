OlaszországGiorgia Meloniinternet

Pornóoldalon tűnt fel több olasz politikusnő

Pornográf, manipulált képek keringenek Giorgia Meloni olasz miniszterelnökről és más vezető olasz politikusokról egy szexplatformon. A pornóoldal miatt több politikusnő is panaszt tett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 18:43
Giorgia Meloni Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Számos olasz női politikus jelentett egy pornográf weboldalt, ahol manipulált, szexuális pózokban készült fotókat tettek közzé róluk. A pornóoldal nagyszámú, a közösségi médiából lopott képet tartalmaz, ismeretlen nőkről és ismert közéleti személyiségekről egyaránt. Az érintettek között van Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, nővére, Arianna Meloni, valamint Elly Schlein ellenzéki vezető.

A pornóoldal ellen panaszt tett Giorgia Meloni testvére, Arianna Meloni is
A pornóoldal ellen panaszt tett Giorgia Meloni testvére, Arianna Meloni is
Fotó: AFP

A fotók szerkesztettek és vulgáris kommentárokat tartalmaznak. A szexista és részben pornográf Phica elnevezésű platformon ábrázolt politikusok között van Daniela Santanchè turisztikai miniszter és Anna Maria Bernini egyetemi miniszter, valamint több volt női miniszter. 

Az egyébként „F” betűvel írt „Phica” egy vulgáris szleng kifejezés a vaginára olaszul – írja az Exxpress osztrák lap. 

A rendőrség nyomozást indított a pornóoldal miatt

Az olasz kiberbűnözéssel foglalkozó rendőrség most nyomozást indított a 2005-ben alapított, több mint 200 000 regisztrált felhasználóval rendelkező portál ellen. A nyilvános nyomásra a weboldal adminisztrátorai bejelentették, hogy leállítják azt és eltávolítják az összes tartalmat. 

Ha megsértették a jogait, kérjük, írjon nekünk, hogy eltávolíthassuk az anyagot

– áll a közleményükben. Mint írják, „a Phica személyes vita- és csereplatformként jött létre – egy külön területtel a felhasználók számára, akik igazolhatják magukat, hogy biztonságos környezetben osszák meg tartalmaikat. Sajnos, mint minden közösségi hálózatnál, mindig vannak olyanok, akik visszaélnek az ilyen platformokkal, ezzel károsítva azok szellemét és eredeti célját.”

Lia Quartapelle szociáldemokrata képviselő is panaszt tett képeinek jogosulatlan közzététele miatt. Alessia Morani volt képviselő is jogi lépéseket jelentett be: 

Az oldal a beleegyezésem nélkül mentette le a képeimet a közösségi médiából, és tette közzé obszcén és elfogadhatatlan megjegyzésekkel, amelyek sértik a női méltóságomat

– fogalmazott. 

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

