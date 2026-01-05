Orbán Viktor történelmi érdeme, hogy békében ünnepelhetünk + videó

Kocsis Mátémigrációigazság órája

Amennyiben van Orbán Viktornak történelmi érdeme, az a migrációhoz való hozzáállás. Tíz évvel ezelőtt mindenki mással ellentétben rájött, hogy meg kell állítani a bevándorlók tömegeit – emlékeztetett Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint ezt az idő is igazolja, amit alátámasztanak azok a borzalmas képsorok, amelyek szilveszter éjszaka készültek Nyugat-Európában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 16:34
– Sok-sok millió ilyen ember van, aki arra vár, hogy a keresztény világra rátámadjon: vagy vallási alapon, vagy csak az elérhető javak megszerzéséért – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött új videójában Kocsis Máté. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című műsorban többek között kitért az illegális migráció kérdésére is.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté szerint ha van Orbán Viktornak történelmi érdeme, az a migrációhoz való hozzáállás tíz évvel ezelőtt, amikor mindenki mással ellentétben rájött arra, hogy meg kell állítani.

És ezt csak az idő fogja igazolni évről évre, szilveszterről szilveszterre, adventi vásárról adventi vásárra, városról városra. Ez az, amit a nyugatiak elpuskáztak. Most már az ő társadalmaik is látják, hogy ez így nincs rendjén

– mutatott rá a frakcióvezető.

Kocsis Máté állítását alátámasztják azok a borzalmas képsorok, amelyek a szilveszter éjszakát fémjelezték Nyugat-Európában. Mint arról már beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.

Hasonló esetek történtek Olaszországban is: afrikai migránsok zavarták meg a közrendet szilveszter éjjel a Colosseumnál Rómában, de Milánóban, Torinóban és Firenzében. A migránsok az olasz nagyvárosokban összeverekedtek, petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé, még egy mentőautót is megtámadtak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


