Kocsis Mátéval indul az Igazság órája 2026-ban + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órája első vendége 2026-ban.

Kocsis Máté és Németh Balázs műsorvezető között szóba kerül

a Tisza megszorító csomagja, amit hiába igyekszik eltitkolni a baloldali párt.

A poliikus minden bizonnyal beszél arról is, hogy szilveszterkor bevándorlók dúlták fel a városokat Nyugat-Európában.

