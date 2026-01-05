Kocsis Mátéval indul az Igazság órája 2026-ban + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órája első vendége 2026-ban.
Kocsis Máté és Németh Balázs műsorvezető között szóba kerül
a Tisza megszorító csomagja, amit hiába igyekszik eltitkolni a baloldali párt.
A poliikus minden bizonnyal beszél arról is, hogy szilveszterkor bevándorlók dúlták fel a városokat Nyugat-Európában.
