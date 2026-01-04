Momentum MozgalomTisza PártDeák DánielplakátkampányMagyar Péter

Lejárató plakátkampányt indított Deák Dániel ellen a Momentum, így reagált az elemző + videó

Óriásplakátokkal szeretné lejáratni a jobboldali véleményvezéreket a Momentum. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a reakcióvideójában rámutatott: éppen a momentumos plakátok készültek közpénzből. – Tehát az valóban igaz, hogy a te pénzedből hazudnak neked, csak az nem én vagyok, hanem ők – mutatott rá.

2026. 01. 04. 17:58
– Jól ismert, régi, balos trükköt vett be a Momentum Magyar Péter megbízásából: vádold meg az ellenfeled azzal, amit valójában te magad követsz el – reagált a videóüzenetében a szebb napokat is látott Momentum plakátkampányára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint ismeretes, a balliberális párt óriásplakátokkal szeretné lejáratni a jobboldali véleményvezéreket, amelyeken azt állítják: az elemzők, influenszerek közpénzből folytatnak propagandát. 

Deák Dániel azonban rámutatott: éppen a szóban forgó momentumos plakátok készültek közpénzből. 

Tehát az valóban igaz, hogy a te pénzedből hazudnak neked, csak az nem én vagyok, hanem ők 

– mondta, majd kifejtette: bevételei jelentős része a Facebooktól származik, hiszen az oldalnak több száz milliós elérése van, így a platform (más tartalomgyártókhoz hasonlóan) a videói és a bejegyzései után fizet neki. 

A vezető elemző kifogásolta az is, hogy hazugsággal vádolják. Emlékeztetett, éppen a hétvégén cáfolt meg egy tiszás álhírt. Ezúttal például azt állították, hogy 2405 százalékkal emelkedett a kakaópor ára négy év alatt. – Csakhogy amint arra felhívtam a figyelmet, a nagy tiszás szakértők összekeverték a négy évvel ezelőtti százgrammos kiszerelés árát a mostani kakaópor árával. Tehát nem én hazudok, hanem ők, én csak lebuktatom őket – mutatott rá.

 

Rekordokat döntöget a Megafon

Szerinte valójában az zavarja a Magyar Péternek kampányoló momentumosokat, hogy jobboldali véleményvezérek is léteznek, és sok embert elérnek a közösségi médiában. – Van egy rossz hírem nekik: amióta megszűntek a politikai hirdetések a Facebookon, azóta rekordokat döntögetnek a Megafon csapatának tagjai – mondta. Deák Dániel felhívta a figyelmet arra is, hogy soha ennyien nem nézték még a videóikat, soha ennyien nem kedvelték még a tartalmaikat, mint mostanában. 

Ez pedig szerinte kizárólag egyetlen dolognak köszönhető: nevezetesen annak, hogy igazuk van és az érveik erősek.

 – A liberálisok természetesen szívesen elhallgattatnának minket, ez a célja a Momentumnak és a Tiszának is, ezért dolgoznak például Brüsszelben is. De mi erősebbek vagyunk, mint valaha, és nem fogjuk abbahagyni. Sőt csak most kezdünk bele igazán. A reklámot pedig köszönöm a Momentumnak, így csak még nagyobb lesz az elérésem – zárta a videóüzenetét a vezető elemző.

 

Borítókép: Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a róla lejáratás céljából készült momentumos óriásplakáttal (Forrás: Facebook)

 

