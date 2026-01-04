Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Momentum modern halállistája

A Momentum modern halállistája

Mandula Viktor
2026. 01. 04. 15:00
Mandula Viktor, Facebook: „A Tisza »párt« fiókszervezeteként működő Momentum (amelynek képviselői már parlamenti munkát nem végeznek, csupán felveszik a fizetéseiket, a párttámogatást és a frakciópénzt – összesen több milliárd forint közpénzt) most azzal igyekszik hozzájárulni a tiszás »szeretetország« eljöveteléhez, hogy civil embereket, különböző jobboldali újságírókat raknak ki célpontnak gyűlöletkeltő óriásplakátokra országszerte. Amolyan modern halállista. Két kérdésem van: 1. Tudják ezek a jóemberek, hogy egy demokráciában nem a politikus ellenőrzi az újságírót, hanem az újságíró ellenőrzi a politikust? Milyen országot képzelnek el ezek a Tisza győzelme esetére? 2. Ha az egyre durvuló kampányban az általuk gyűlöletplakátokra rakott újságírókat neadjisten valamilyen fizikai támadás éri a végletekig hergelt Tisza-fanatikusok részéről, akkor Fekete-Győrék mossák majd kezeiket? Rémületes banda, rémületes észjárással.”

