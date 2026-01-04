Magyar Péternek a politika csak arról szól, hogy bebizonyítsa: ő is van olyan rátermett, mint Varga Judit + videó

Amikor Magyar Péter hatalomra tör, akkor ő nem a népet szeretné szolgálni, hanem saját magát – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A felvétel részlet a Bayer-show legújabb adásából.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke egy narcisztikus, önimádó ember. Fotó: Havran Zoltán

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kifejtette: Magyar Péternek a karrierépítése a saját gyarapodásáról, vagyonosodásáról, bosszúvágyáról szól és arról, hogy bebizonyíthassa a világnak: ő is van olyan jó, mint egykori felesége vagy avbarátja, Gulyás Gergely.

Azért ő 40-42 éves koráig azon túl, hogy Varga Judit férje volt, semmit nem tett le az asztalra

– mutatott rá. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke egy narcisztikus, önimádó ember, aki nagyon nehezen viselte el, hogy a régi barátok egyre feljebb lépkednek a politikai ranglétrán, felsége pedig előbb államtitkár, majd miniszter lesz.

A frakcióvezető rámutatott: Magyar Péternek emiatt szakadt el minden kötődése a „fideszes világtól”, és emiatt határozta el, hogy saját karrierbe kezd. – Hogy ehhez el kellett árulnia a feleségét, hátba kellett támadnia a régi barátait – akik egész életén segítettek neki boldogulni, mert magától nem lett volna rá képes –, az nem számít. Miután ez a jelenség most már mindenki számára látható, ezért ma már más fénytörésben van szerintem az az interjú, amit Varga Judit még 2024 tavaszán adott – mutatott rá a frakcióvezető.