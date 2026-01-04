Magyar PéterTisza PártVarga Judit

Magyar Péternek a politika csak arról szól, hogy bebizonyítsa: ő is van olyan rátermett, mint Varga Judit + videó

Magyar Péter egy narcisztikus, önimádó ember, aki nagyon nehezen viselte azt el, hogy a régi barátai és felesége egyre feljebb lépkednek a politikai ranglétrán – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: a politikai karrier Magyar Péternek nem szól másról, csak saját vagyonosodásáról és a személyes bosszúról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 16:47
Amikor Magyar Péter hatalomra tör, akkor ő nem a népet szeretné szolgálni, hanem saját magát – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A felvétel részlet a Bayer-show legújabb adásából.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke egy narcisztikus, önimádó ember. Fotó: Havran Zoltán

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kifejtette: Magyar Péternek a karrierépítése a saját gyarapodásáról, vagyonosodásáról, bosszúvágyáról szól és arról, hogy bebizonyíthassa a világnak: ő is van olyan jó, mint egykori felesége vagy avbarátja, Gulyás Gergely.

Azért ő 40-42 éves koráig azon túl, hogy Varga Judit férje volt, semmit nem tett le az asztalra

– mutatott rá. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke egy narcisztikus, önimádó ember, aki nagyon nehezen viselte el, hogy a régi barátok egyre feljebb lépkednek a politikai ranglétrán, felsége pedig előbb államtitkár, majd miniszter lesz. 

A frakcióvezető rámutatott: Magyar Péternek emiatt szakadt el minden kötődése a „fideszes világtól”, és emiatt határozta el, hogy saját karrierbe kezd. – Hogy ehhez el kellett árulnia a feleségét, hátba kellett támadnia a régi barátait – akik egész életén segítettek neki boldogulni, mert magától nem lett volna rá képes –, az nem számít. Miután ez a jelenség most már mindenki számára látható, ezért ma már más fénytörésben van szerintem az az interjú, amit Varga Judit még 2024 tavaszán adott – mutatott rá a frakcióvezető.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Ripost)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

