Hidegzuhany a Tiszának, a Fidesz győzelmére számít a Politico

Fidesz-győzelemre számít a Politico: a lap szerint 67 százalékos eséllyel a kormánypártok nyernek az idei választásokon – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály. A Nézőpont Intézet elemzője szerint alighanem a Politico a vélelmezett szakmaiságát féltve jelentette meg az Orbán Viktor győzelmét valószínűsítő várakozását. Látható, sokan Brüsszelben is arra számítanak, hogy Magyar Péterre ugyanaz a sors vár, mint ami 2022-ben Márki-Zay Péternek jutott.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 15:27
A Politico kettő az egyhez adja Orbán Viktor győzelmét, azaz 67 százalékos esélyesnek mondja a Fideszt – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Rosonczy-Kovács Mihály. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a magyar politika európai jelentőségét és az áprilisi választás tétjének súlyát jelzi, ahogyan a Politico a 2026-os évre vonatkozó esélylatolgató cikkében a világ hat különös figyelmére érdemes eseményeinek egyikeként tálalja a magyar választásokat.

Szerinte jóval kevésbé meglepő az esélylatolgatás, ha tudatosítjuk a jelenséget: mostanában a közvélemény-kutatások egy része világszerte rendre a baloldali jelöltek győzelmét láttatja. Az ő várakozásaikat felerősíti a globalista média, hogy aztán a választás napján olvasóik csalódottan szembesüljenek vele: győzött a jobboldali, szuverenista jelölt. 

Ez történt például 2023-ban Törökországban, 2024-ben az Egyesült Államokban és Romániában, majd pedig 2025-ben Lengyelországban

– emlékeztetett.

 

A lengyel példa

Mint írta, előfordul, hogy a választások közeledtével elkezd szűkülni az olló, a kampányfinisben pedig már fej fej melletti állásról szólnak a hírek. Felidézte, így volt ez tavaly a lengyel elnökválasztási kampány esetében is. Rafał Trzaskowskit, Varsó balliberális főpolgármesterét majdnem biztos befutóként kezelte a globalista sajtó. 

Szinte mindenhol 5–15 százalékos előnyt mértek neki Karol Nawrockihoz képest, de akadt olyan kutató (United Surveys), amelyik még áprilisban is 23 százalékos előnnyel mutatta a későbbi vesztest. 

A második fordulót megelőző napokban már mindnyájan arról beszéltek, hogy egy-két százalékos különbség van egyik vagy másik jelölt javára. A legpontosabb kutató, az OGB vezetője később egy interjúban elmondta: ők egész tavasszal azt látták, hogy Nawrocki annak a támogatottságnak örvend, amelyet végül megszerzett, függetlenül attól, hogy a legtöbben Trzaskowski várható győzelméről beszéltek.

 

Félti a szakmaiságát a Politico

Magyarországon tavaly november–decemberben Magyarországon például a HVG, a Telex, a 24.hu is arról kezdett írni, hogy csökkenni kezdett az állítólagos Tisza-előny. 

„Alighanem a Politico is a vélelmezett szakmaiságát féltve jelentette meg az Orbán Viktor győzelmét valószínűsítő várakozását; sokan láthatóan Brüsszelben is arra számítanak, hogy Magyar Péterre ugyanaz a sors vár, mint ami 2022-ben Márki-Zay Péternek jutott”

– zárta a sorait az elemző.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

 

