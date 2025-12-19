Varsó visszavág: az uniós jog nem avatkozhat be Lengyelország alkotmányos rendjébe

A lengyel alkotmánybíróság arra reagált, hogy az EU-bíróság több alapvető uniós jogelv megsértését rótta fel neki, megfogalmazva azt az álláspontot is, hogy a lengyel testület nem tekinthető független és pártatlan bíróságnak. A luxembourgi ítélet „nincs semmilyen hatással Lengyelország alkotmányos szerveinek működésére”, a döntés „teljes mértékben az említett szerv hatáskörén kívül született”, „a lengyel alkotmány és a lengyel alkotmánybíróság értékelése ugyanis nem tartozik” az uniós bíróságra – olvasható a varsói alkotmánybíróság honlapján közzétett állásfoglalásban.

Donald Tusk kormánya nem ismeri el az alkotmánybíróságot a jelenlegi összetételében Fotó: AFP

Az uniós jog nem avatkozhat be Lengyelország alkotmányos rendjébe

Aláhúzták: Lengyelország nem ruházta át az Európai Unióra az igazságügyet és a bíráskodást érintő hatásköröket.

Erre alapozva 2005 óta több lengyel alkotmánybírósági döntés is megerősítette, hogy az uniós jog elsőbbsége csak egyes, az átruházott hatáskörökkel összefüggő törvényeket érint, nem pedig az alkotmányt

– idézték fel.