Brüsszel újabb nyomást gyakorol Lengyelországra: el kellene ismerniük a külföldi „szivárványházasságokat”

Az Európai Bíróság történelmi döntése nyomán Lengyelországra hárul a kötelezettség, hogy az azonos nemű párok külföldi házassági anyakönyvi kivonatait átírja – jelentette ki a testület szóvivője. A lengyel elnök azonban hevesen visszautasítja az ítéletet: Adam Andruszkiewicz helyettes kabinetfőnök az uniós döntést a lengyel alkotmány megkerülésének, a társadalom manipulálásának nevezte, és „veszélyes precedensként” jellemezte, amely szerinte fenyegetést jelent a hagyományos család intézményére. Kijelentette, hogy Lengyelország nem hajlandó „behódolni a szivárványos ítéletek terrorjának”.

Sebők Barbara
2025. 11. 30.
A lengyel elnök bírálja a döntést Forrás: AFP
A héten az Európai Bíróság döntést hozott egy olyan ügyben, amelyet két lengyel férfi indított, akik Németországban kötöttek házasságot, de Lengyelországban a anyakönyvi hivatal és a bíróságok elutasították kérelmüket, hogy házasságukat elismerjék. Ennek oka az volt, hogy a lengyel alkotmány a házasságot egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként határozza meg – írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

2023 decemberében az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, hogy Lengyelország azonos nemű párok jogi elismerésének és védelmének hiánya sérti az emberi jogaikat.
A bíróság elrendelte, hogy Lengyelország módosítsa a más tagállamokban kötött ilyen házasságok elismerésére vonatkozó szabályozását Fotó: AFP

A bíróság úgy ítélte meg, hogy ez sérti az EU-n belüli szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

A bíróság elrendelte, hogy Lengyelország módosítsa a más tagállamokban kötött ilyen házasságok elismerésére vonatkozó szabályozását, hogy azok ne diszkriminálják az azonos nemű párokat.

2023 decemberében az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, hogy Lengyelország azonos nemű párok jogi elismerésének és védelmének hiánya sérti az emberi jogaikat. Zurek a kormány által ellenőrzött TVP televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy Lengyelországnak „valamilyen formában végre kell hajtania ezt az ítéletet”, és azzal érvelt, hogy a lengyel alkotmány nem tiltja az azonos neműek házasságát. A lengyel alkotmány 18. cikke kimondja: 

A férfi és nő közötti házasság, a család, az anyaság és a szülői szerep a Lengyel Köztársaság védelme és gondoskodása alatt áll.

Az alkotmánybíróság ezt a múltban úgy értelmezte, hogy kizárja az azonos neműek házassága legalizálásának lehetőségét. A miniszter szerint a kérdést meg kell vitatni a Donald Tusk miniszterelnök vezette polgári koalíció (KO), a Baloldali Párt és a jobboldali Lengyel Néppárt (PSL) által vezetett kormányon belül. A PSL a múltban ellenezte az azonos neműek kapcsolatainak elismerésére irányuló bármilyen lépést. Zurek azonban pozitívan értékelte az EB ítéletét.

Örülök ennek a helyzetnek, mert ez a társadalom további oktatásához és a tolerancia tanításához vezet

– mondta, de elismerte, hogy Lengyelország még mindig nagyon konzervatív társadalom. Katarzyna Kotula, az egyenlőségi kérdésekért felelős miniszter, aki a Baloldali Párt tagja, még lelkesebben üdvözölte az EB döntését. Szerinte ez egy történelmi döntés, amely teljesen új szakaszt nyit az azonos nemű párok jogi védelmében. Lelkesen hangoztatta:

Lengyelország köteles átírni az azonos nemű párok külföldi házassági anyakönyvi kivonatait.

An LMBTQ activist stands on a 30-meter-long rainbow-colored flag displayed in front of the Hungarian Parliament building on January 21, 2022 prior to a press conference by Budapest Pride and European Pride Organizers Association (EPOA). Organizers announced that this year's Budapest Pride Parade will be held in the capital on July 23. Last year, Prime Minister Orban's government passed a law to ban the "promotion" of homosexuality to minors. The event's organizer Mate Hegedus said that the new regulation has made life difficult for all areas of the LGBTQ community and asks people eligible to vote to cast an invalid ballot for the LGBTQ referendum, which will be held at the same time as the parliamentary elections on April 3. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Andruszkiewicz kijelentette, hogy Lengyelország nem hajlandó „behódolni a szivárványos ítéletek terrorjának” Fotó: AFP

Nawrocki reakciója jelentősen eltért ettől. Helyettes kabinetfőnöke, Adam Andruszkiewicz az újságíróknak azt mondta, hogy az Európai Bíróság döntése „kísérlet a lengyel alkotmány megkerülésére” és „társadalmi manipuláció bevezetésére”.

Nagyon nagy a kockázata annak, hogy ez egy nagyon veszélyes precedens, amely megpróbálja ráerőltetni a lengyelekre a szivárványházasságokat..., ami teljesen tönkretenné a családokat. Nem fogunk behódolni a szivárványos ítéletek terrorjának

 – mondta Andruszkiewicz.

Az ítéletet példaként hozta fel arra, amiről Nawrocki panaszkodott november 24-i prágai beszédében. 

Ebben az elnök azzal érvelt, hogy az EU, amelyet eredetileg gazdasági unióként hoztak létre, egyre inkább megpróbálja „diktálni a feltételeket” a tagállamok politikai és igazságszolgáltatási rendszereinek.

Nawrocki vétójoggal rendelkezik a kormány többsége által a parlamentben jóváhagyott törvények tekintetében, ezt a jogát pedig már 13 alkalommal gyakorolta, mióta idén augusztusban hivatalba lépett. Ezért az Európai Bíróság döntésének végrehajtása érdekében a kormánynak nem jogalkotási úton kell megtalálnia a külföldi azonos neműek házasságának elismerését, hogy elkerülje az államfő beavatkozását. A jelenlegi kormánykoalíció az elmúlt két évben az azonos neműek civil partnerségének bevezetéséről vitázott, de ezeket a javaslatokat mind az elnök, mind az ellenzék ellenzi, ezért nem valószínű, hogy a közeljövőben törvénybe iktatják őket. 

Ha az Európai Bíróság úgy ítéli meg, hogy Lengyelország nem hajtotta végre a döntést, akkor addig folyamatos bírságokkal sújthatják, amíg meg nem teszi. 

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy az észt parlament 2023-ban történelmi lépést tett az azonos nemű párok jogainak kiterjesztésében: jóváhagyta a házasságuk törvényesítését. A döntést megelőzően a képviselők elutasították a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, amely a családjogi törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításának vitatott javaslata miatt született. Így a jogszabályi változtatás simán átment a parlamenten, megnyitva az utat az egyenlő házassági jogok előtt Észtországban. 

Mindenkinek biztosítani kell azt a jogot, hogy házasságra lépjen azzal, akit szeret, és aki mellett el akarja kötelezni magát. Ezzel a döntéssel végre a többi északi ország, valamint a világ többi demokratikus országa közé lépünk, amelyekben biztosították a házasságra vonatkozó egyenlőséget

– jelentette ki akkor Kaja Kallas.

Borítókép: Karol Nawrocki (Fotó:AFP)

