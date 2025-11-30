Brüsszel újabb nyomást gyakorol Lengyelországra: el kellene ismerniük a külföldi „szivárványházasságokat”

A héten az Európai Bíróság döntést hozott egy olyan ügyben, amelyet két lengyel férfi indított, akik Németországban kötöttek házasságot, de Lengyelországban a anyakönyvi hivatal és a bíróságok elutasították kérelmüket, hogy házasságukat elismerjék. Ennek oka az volt, hogy a lengyel alkotmány a házasságot egy férfi és egy nő közötti kapcsolatként határozza meg – írja a Brussels Signal forrásaira hivatkozva az Origo.

A bíróság elrendelte, hogy Lengyelország módosítsa a más tagállamokban kötött ilyen házasságok elismerésére vonatkozó szabályozását Fotó: AFP

A bíróság úgy ítélte meg, hogy ez sérti az EU-n belüli szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

A bíróság elrendelte, hogy Lengyelország módosítsa a más tagállamokban kötött ilyen házasságok elismerésére vonatkozó szabályozását, hogy azok ne diszkriminálják az azonos nemű párokat.

2023 decemberében az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, hogy Lengyelország azonos nemű párok jogi elismerésének és védelmének hiánya sérti az emberi jogaikat. Zurek a kormány által ellenőrzött TVP televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy Lengyelországnak „valamilyen formában végre kell hajtania ezt az ítéletet”, és azzal érvelt, hogy a lengyel alkotmány nem tiltja az azonos neműek házasságát. A lengyel alkotmány 18. cikke kimondja:

A férfi és nő közötti házasság, a család, az anyaság és a szülői szerep a Lengyel Köztársaság védelme és gondoskodása alatt áll.

Az alkotmánybíróság ezt a múltban úgy értelmezte, hogy kizárja az azonos neműek házassága legalizálásának lehetőségét. A miniszter szerint a kérdést meg kell vitatni a Donald Tusk miniszterelnök vezette polgári koalíció (KO), a Baloldali Párt és a jobboldali Lengyel Néppárt (PSL) által vezetett kormányon belül. A PSL a múltban ellenezte az azonos neműek kapcsolatainak elismerésére irányuló bármilyen lépést. Zurek azonban pozitívan értékelte az EB ítéletét.

Örülök ennek a helyzetnek, mert ez a társadalom további oktatásához és a tolerancia tanításához vezet

– mondta, de elismerte, hogy Lengyelország még mindig nagyon konzervatív társadalom. Katarzyna Kotula, az egyenlőségi kérdésekért felelős miniszter, aki a Baloldali Párt tagja, még lelkesebben üdvözölte az EB döntését. Szerinte ez egy történelmi döntés, amely teljesen új szakaszt nyit az azonos nemű párok jogi védelmében. Lelkesen hangoztatta: