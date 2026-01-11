A Nobel-békedíjat felügyelő szervezet elutasította a közelmúltban felmerült javaslatot, miszerint a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado átadhatná vagy megoszthatná a díját Donald Trump elnökkel – tájékoztatott az eseményről a The Fox News.
Machado Trumpnak tett gesztusa akadályba ütközött
A venezuelai ellenzéki vezető korábban egy tévéműsorban azt mondta, szívesen átadná vagy megosztaná a Nobel-békedíját Donald Trumppal, akit dicsért Maduro elleni tettéért. María Corina Machado jó szándéka ellenére a Nobel Intézet másképp vélekedik.
A norvég Nobel Intézet pénteken elutasította az ötletet, miután Machado a héten korábban jelezte, hogy átadhatja a rangos díjat Trumpnak.
A Nobel-díj kihirdetése után azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni
– áll az intézet közleményében.
A döntés végleges és örökre érvényes.
Az intézet a közleményt Machado, a Fox News Hannity című műsorában megjelent interjúja után adta ki. – Felajánlotta neki a Nobel-békedíjat? – kérdezte Sean Hannity. – Tényleg megtörtént? A venezuelai ellenzék vezetője így válaszolt: – Nos, ez még nem történt meg.
Természetesen nagyon szeretném személyesen elmondani neki, hogy mi, a venezuelai nép – mert ez a venezuelai nép díja – mindenképpen oda akarjuk adni neki, meg akarjuk osztani vele
– folytatta Machado.
Amit tett, az történelmi jelentőségű. Ez hatalmas lépés a demokratikus átmenet felé
– fogalmazott.
Január 3-án Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtotta a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletet, aki jelenleg New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával áll bíróság előtt.
Trumpot csütörtökön a Hannity című műsorban megkérdezték, hogy elfogadná-e a Nobel-díjat Machadótól.
Hallottam, hogy ezt szeretné tenni” – válaszolta Trump. „Ez nagy megtiszteltetés lenne.
Machado titokban elmenekült Venezuelából a múlt hónapban, és Norvégiába utazott, hogy átvegye a Nobel-békedíjat, amelyet Trumpnak ajánlott.
Hadd legyek nagyon világos. Amint megtudtam, hogy Nobel-békedíjat kaptunk, Trump elnöknek ajánlottam, mert akkor úgy gondoltam, hogy megérdemli
– mondta Machado a műsorban. – Sokak, a legtöbb ember szerint lehetetlen volt elérni azt, amit ő szombaton, január 3-án véghezvitt.
Trump elmondta, hogy a jövő héten Washingtonban találkozik a venezuelai ellenzéki vezetővel.
Korábban kijelentette, hogy Machado nem rendelkezik a vezetéshez szükséges támogatottsággal és tisztelettel az országon belül. Trump támogatta Delcy Rodríguez ideiglenes elnököt, Maduro hosszú ideje hűséges támogatóját, aki korábban Maduro alelnökeként szolgált.
Borítókép: María Corina Machado (Fotó: AFP)
