Machado Trumpnak tett gesztusa akadályba ütközött

Természetesen nagyon szeretném személyesen elmondani neki, hogy mi, a venezuelai nép – mert ez a venezuelai nép díja – mindenképpen oda akarjuk adni neki, meg akarjuk osztani vele

– folytatta Machado.

Amit tett, az történelmi jelentőségű. Ez hatalmas lépés a demokratikus átmenet felé

– fogalmazott.

Január 3-án Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtotta a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletet, aki jelenleg New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával áll bíróság előtt.

Trumpot csütörtökön a Hannity című műsorban megkérdezték, hogy elfogadná-e a Nobel-díjat Machadótól.

Hallottam, hogy ezt szeretné tenni” – válaszolta Trump. „Ez nagy megtiszteltetés lenne.

Machado titokban elmenekült Venezuelából a múlt hónapban, és Norvégiába utazott, hogy átvegye a Nobel-békedíjat, amelyet Trumpnak ajánlott.

Hadd legyek nagyon világos. Amint megtudtam, hogy Nobel-békedíjat kaptunk, Trump elnöknek ajánlottam, mert akkor úgy gondoltam, hogy megérdemli

– mondta Machado a műsorban. – Sokak, a legtöbb ember szerint lehetetlen volt elérni azt, amit ő szombaton, január 3-án véghezvitt.

Trump elmondta, hogy a jövő héten Washingtonban találkozik a venezuelai ellenzéki vezetővel.

Korábban kijelentette, hogy Machado nem rendelkezik a vezetéshez szükséges támogatottsággal és tisztelettel az országon belül. Trump támogatta Delcy Rodríguez ideiglenes elnököt, Maduro hosszú ideje hűséges támogatóját, aki korábban Maduro alelnökeként szolgált.

Borítókép: María Corina Machado (Fotó: AFP)