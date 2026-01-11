Machado Trumpnak tett gesztusa akadályba ütközött

Nobel-békedíjMaría Corina MachadóTrump

A venezuelai ellenzéki vezető korábban egy tévéműsorban azt mondta, szívesen átadná vagy megosztaná a Nobel-békedíját Donald Trumppal, akit dicsért Maduro elleni tettéért. ﻿María Corina Machado jó szándéka ellenére a Nobel Intézet másképp vélekedik.

2026. 01. 11. 21:14
Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető Forrás: AFP
A Nobel-békedíjat felügyelő szervezet elutasította a közelmúltban felmerült javaslatot, miszerint a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado átadhatná vagy megoszthatná a díját Donald Trump elnökkel – tájékoztatott az eseményről a The Fox News

María Corina Machado szerint Trump felszabadította népét.
María Corina Machado szerint Trump felszabadította a népét. Fotó: AFP

A norvég Nobel Intézet pénteken elutasította az ötletet, miután Machado a héten korábban jelezte, hogy átadhatja a rangos díjat Trumpnak. 

A Nobel-díj kihirdetése után azt nem lehet visszavonni, megosztani vagy másra átruházni

 – áll az intézet közleményében.

A döntés végleges és örökre érvényes.

Az intézet a közleményt Machado, a Fox News Hannity című műsorában megjelent interjúja után adta ki. – Felajánlotta neki a Nobel-békedíjat? – kérdezte Sean Hannity. – Tényleg megtörtént? A venezuelai ellenzék vezetője így válaszolt: – Nos, ez még nem történt meg.

Természetesen nagyon szeretném személyesen elmondani neki, hogy mi, a venezuelai nép – mert ez a venezuelai nép díja – mindenképpen oda akarjuk adni neki, meg akarjuk osztani vele

 – folytatta Machado. 

Amit tett, az történelmi jelentőségű. Ez hatalmas lépés a demokratikus átmenet felé

– fogalmazott.
Január 3-án Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtotta a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására irányuló műveletet, aki jelenleg New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával áll bíróság előtt.

Trumpot csütörtökön a Hannity című műsorban megkérdezték, hogy elfogadná-e a Nobel-díjat Machadótól. 

Hallottam, hogy ezt szeretné tenni” – válaszolta Trump. „Ez nagy megtiszteltetés lenne.

Machado titokban elmenekült Venezuelából a múlt hónapban, és Norvégiába utazott, hogy átvegye a Nobel-békedíjat, amelyet Trumpnak ajánlott. 

Hadd legyek nagyon világos. Amint megtudtam, hogy Nobel-békedíjat kaptunk, Trump elnöknek ajánlottam, mert akkor úgy gondoltam, hogy megérdemli

 – mondta Machado a műsorban. – Sokak, a legtöbb ember szerint lehetetlen volt elérni azt, amit ő szombaton, január 3-án véghezvitt.

Trump elmondta, hogy a jövő héten Washingtonban találkozik a venezuelai ellenzéki vezetővel.

Korábban kijelentette, hogy Machado nem rendelkezik a vezetéshez szükséges támogatottsággal és tisztelettel az országon belül. Trump támogatta Delcy Rodríguez ideiglenes elnököt, Maduro hosszú ideje hűséges támogatóját, aki korábban Maduro alelnökeként szolgált.

 

Borítókép: María Corina Machado (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

