Óriási füttykoncert az Old Traffordon, 44 éves negatív rekordot döntött meg a Manchester United

Hiába Rúben Amorim menesztése, továbbra is gödörben a Manchester United. A Vörös Ördögök az ideglenesen kinevezett Darren Fletcher irányításával sem táltosodtak meg. A Burnley ellen a Premier League-ben elért 2-2-es döntetlen után kiesett az FA-kupából a manchesteri együttes.

Az FA-kupa harmadik fordulója jelentette a végállomást a Manchester United számára. Fotó: AFP

A Manchester United korábbi játékosa okozta a kupabúcsút

A 12. percben szerzett vezetést a Brighton az Old Traffordon, Gruda talált be, majd a második játékrészben a Manchester United saját nevelésű korábbi játékosa, Welbeck duplázta meg a vendégek előnyét. A Vörös Ördögök a 85. percben szépítettek Sesko révén, így sikerült még némi izgalmat csempészni a találkozóba, azonban a mérkőzés összképét nézve fájóan simán szenvedett vereséget hazai pályán a United. Darren Fletcher ezen a mérkőzésen sem tudott csodát tenni a manchesteri kispadon, óriási füttykoncert közepette vonultak az öltözőbe a hazai játékosok.

Idejönni mindig hatalmas esemény, nagyon örülünk, hogy bejutottunk a következő körbe. Van néhány játékosunk, akik nem játszottak mostanában rendszeresen, szóval ez a teljesítmény, amit mutattak, hatalmas dolog volt részükről. Ez mutatja a keret mélységét, mindenki egy célért dolgozik, és mindannyian extázisban vagyunk az öltözőben

– fogalmazott Danny Welbeck.

Danny Welbeck vol a nyerőember. Fotó: AFP

Az igazi jellem nehéz időkben mutatkozik meg igazán, ilyenkor sokat tanulunk a játékosokról. Meg kell mutatniuk, hogy a Manchester United jövőjének részesei akarnak lenni, ha ez nem történik meg, akkor azoknak a játékosoknak nem itt van a helye. Tapasztalt, tehetséges játékosok a klubnál, és arra buzdítom őket, hogy ezt mutassák is meg. Rajtuk a sor. Ez a csapat még mindig elég jó ahhoz, hogy sikereket érjen el ebben a szezonban, de mélyre kell ásniuk, és meg kell találniuk az utat ehhez

– foglalta össze gondolatait Darren Fletcher.

A Vörös Ördögök 44 éves negatív rekord döntöttek meg

Augusztusban a Liga-kupában a Grimsby Town okozott óriási meglepetést azzal, hogy tizenegyesekkel kiütötte a sorozatból a Rúben Amorim vezette Manchester Unitedot. A Brighton vasárnapi, FA-kupában aratott sikere azt jelenti, hogy