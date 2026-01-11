Manchester UnitedDarren FletcherFA-kupaBrightonLigakupa

Óriási füttykoncert az Old Traffordon, 44 éves negatív rekordot döntött meg a Manchester United

Az FA-kupa harmadik fordulójában a Brighton 2-1-re nyert az Old Traffordon, és továbbjutott, így 44 év után fordult elő ismét, hogy a Manchester United egy idényen belül elvesztette az első Ligakupa- és FA-kupa-meccsét is, és azonnal búcsúzott mindkét kupasorozattól.

Tóth Norbert
2026. 01. 11. 21:46
Kiesett az FA-kupából a Manchester United.
44 éve nem volt ilyen mélyponton a Manchester United. (Fotó: PETER POWELL / AFP)
Hiába Rúben Amorim menesztése, továbbra is gödörben a Manchester United. A Vörös Ördögök az ideglenesen kinevezett Darren Fletcher irányításával sem táltosodtak meg. A Burnley ellen a Premier League-ben elért 2-2-es döntetlen után kiesett az FA-kupából a manchesteri együttes.

Kiesett az FA-kupából a Manchester United.
Az FA-kupa harmadik fordulója jelentette a végállomást a Manchester United számára. Fotó: AFP

A Manchester United korábbi játékosa okozta a kupabúcsút

A 12. percben szerzett vezetést a Brighton az Old Traffordon, Gruda talált be, majd a második játékrészben a Manchester United saját nevelésű korábbi játékosa, Welbeck duplázta meg a vendégek előnyét. A Vörös Ördögök a 85. percben szépítettek Sesko révén, így sikerült még némi izgalmat csempészni a találkozóba, azonban a mérkőzés összképét nézve fájóan simán szenvedett vereséget hazai pályán a United. Darren Fletcher ezen a mérkőzésen sem tudott csodát tenni a manchesteri kispadon, óriási füttykoncert közepette vonultak az öltözőbe a hazai játékosok.

Idejönni mindig hatalmas esemény, nagyon örülünk, hogy bejutottunk a következő körbe. Van néhány játékosunk, akik nem játszottak mostanában rendszeresen, szóval ez a teljesítmény, amit mutattak, hatalmas dolog volt részükről. Ez mutatja a keret mélységét, mindenki egy célért dolgozik, és mindannyian extázisban vagyunk az öltözőben

fogalmazott Danny Welbeck.

Danny Welbeck vol a nyerőember. Fotó: AFP
Danny Welbeck vol a nyerőember. Fotó: AFP

Az igazi jellem nehéz időkben mutatkozik meg igazán, ilyenkor sokat tanulunk a játékosokról. Meg kell mutatniuk, hogy a Manchester United jövőjének részesei akarnak lenni, ha ez nem történik meg, akkor azoknak a játékosoknak nem itt van a helye. Tapasztalt, tehetséges játékosok a klubnál, és arra buzdítom őket, hogy ezt mutassák is meg. Rajtuk a sor. Ez a csapat még mindig elég jó ahhoz, hogy sikereket érjen el ebben a szezonban, de mélyre kell ásniuk, és meg kell találniuk az utat ehhez

– foglalta össze gondolatait Darren Fletcher.

A Vörös Ördögök 44 éves negatív rekord döntöttek meg 

Augusztusban a Liga-kupában a Grimsby Town okozott óriási meglepetést azzal, hogy tizenegyesekkel kiütötte a sorozatból a Rúben Amorim vezette Manchester Unitedot. A Brighton vasárnapi, FA-kupában aratott sikere azt jelenti, hogy

a Manchester United 1982 óta először esett ki mindkét hazai kupából az első mérkőzését követően.

