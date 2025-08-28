Koplárovics utódja? A zalai születésű játékos gólja is kellett a Manchester United legújabb fiaskójához

Az angol negyedosztályban szereplő Grimsby hazai pályán harminc perc után már 2-0-ra vezetett, de a második félidőben a Manchester United előbb szépített, majd a 89. percben egyenlített Harry Maguire fejesgóljával. Az angol Ligakupa szabályai értelmében hosszabbítás nincsen, így azonnal a tizenegyespárbaj következett. Ott a hetedik körben értékesítette a maga kísérletét a zalaegerszegi születésű, a 64. percben pályára lépett Turi Géza Dávid is, aki feröeri válogatott kerettagként erősíti a Grimsby csapatát, egyben a 2006 óta a Feröer szigeteken élő exkapus, Turi Géza fia.

A Turi Géza Dávidot is foglalkoztató Grimsby Town a Manchester United kiejtésével továbbjutott az angol Ligakupa legjobb 32 csapata közé (Fotó: facebook.com/OfficialGTFC)

A Manchester United a negyedosztályú Grimsby ellen esett ki

A tizenegyespárbajban végül mindkét oldalról tizenhárom rúgóra volt szükség, még a kapusok is belőtték a saját kísérletüket. A hazaiaktól egyedül Clark Odour hibázott a harmadik párban, ám az MU-nál Matheus Cunha elrontotta a továbbjutásért végrehajtott ötödik büntetőt, majd a szépítő gólt szerző Bryan Mbeumo a végén a felsőlécre bombázott – a tizenegyespárbajt a Grimsby 12-11-re nyerte meg.

A halkereskedelméről ismert városban óriási ünneplés tört ki, a majdnem kilencezer szurkoló a pályára rohant, a vállaira vette a játékosokat, hogy aztán egész éjjel ünnepeljék meg a csapat elmúlt évtizedeinek legnagyobb sikerét.

A Manchester United vezetőedzője, Rúben Amorim, aki André Onana potyagólja után még őrjöngött, de a tizenegyesek alatt a kispadon ülve végig a földet nézte lehajtott fejjel. Utóbbi tette miatt rengeteg kritikát kapott, a mérkőzést követő bocsánatkérő nyilatkozataiban pedig egyértelművé tette, hogy változásokra van szükség a csapatnál.

Turi Géza Dávid is édesapja útján

Turi Géza 2002 augusztusában a kispadról nézte végig, ahogyan a Zalaegerszeg Koplárovics Béla góljával 1-0-ra legyőzte a Manchester United együttesét a Bajnokok Ligája selejtezőjében – szerdán a 23 éves fia is ünnepelhetett a Vörös Ördögök ellen. A Grimsby Town ellenfele a Ligakupa harmadik fordulójában a másodosztályú Sheffield Wednesday lesz szeptember közepén. A három magyar játékost is foglalkoztató, legutóbb döntős Liverpool a szintén második ligás Southampton együttesét fogadja majd ebben a körben, a nyolcaddöntőbe jutásért.