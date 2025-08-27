Sheffield WednesdaymeglepetéstilalomLigakupa

Ethan „nem vagyok magyar” Horvath hős lett Angliában, külön engedéllyel védett

A magyar nevű, de amerikai kapus két tizenegyest is hárított a Leeds United elleni párbajban, oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Sheffield Wednesday továbbjutott az angol Ligakupában. Ethan Horvath kétszer is a bal sarokra tartó próbálkozást hatástalanított a Premier League-ben szereplő Leeds elleni szétlövésben, s ezzel ő lett az ezer sebből vérző másodosztályú csapat nyerőembere. Érdekesség, hogy csak különleges engedéllyel játszhat, miután az anyagi gondokkal küzdő, az átigazolásokból is kizárt sheffieldi klub összes kapusa sérült. Horvath négy nappal a mérkőzés előtt érkezett kölcsönbe a csapathoz.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 27. 9:29
Ethan Horvath volt a hős a Leeds United ellen Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igazi tündérmese a kapus és a kényszerből megfiatalított csapat története. Ethan Horvath például szó szerint jött, látott, győzött. A magyaros hangzású, de teljes mértékben amerikai kapus néhány napja még a meccskeretbe sem fért a Cardiff Cityben.

Ethan Horvath
Ethan Horvath eddig több meccsen védett Sheffieldben, mint ahány edzésen vett részt Fotó: Sheffield Wednesday

A kemény mag a tulajdonos ellen tüntetve nem jelent meg a kapu mögötti szektorban, a menedzser tíz nappal a bajnoki rajt előtt felmondott. A Sheffield Wednesday fizetésképtelenné vált, tartozik játékosainak és az edzőinek is, amiért az angol labdarúgóliga (EFL) kizárta az átigazolási piacról. Ehhez képest új játékossal szerezte meg szombaton az első pontját a Wrexham elleni 2-2-vel szombaton a Championshipben, illetve jutott tovább kedden a Ligakupában. 

A csapatnak sérülések miatt nem maradt bevethető kapusa, így külön engedéllyel kölcsönvették Cardiffból Ethan Horvathot. 

A 30 éves amerikai válogatott kapus két lövést is hárított a Premier League-ben szereplő Leeds United elleni szétlövésben, s ezzel ő lett az ezer sebből vérző másodosztályú csapat nyerőembere. 

Ethan Horvath örömszavai

Már az 1-1-es rendes játékidei eredmény is nagy tett volt a sheffieldiektől, akiknél két olyan fiatal hátvéd is szerepelt a kezdőcsapatban, akik nem tartoznak eredetileg a felnőttcsapathoz. 

Ernie Weaver 18, Cole McGhee 19 évesen igyekezett megállítani az élvonalba feljutott Leeds United támadót. 

Gabriel Otegbayo a maga 20 évével már rutinosnak számított az Ethan Horvath előtti védelemben.

− Kemény meccset vívtuk a Leeds ellen. Rengeteg fiatal játékossal álltunk ki, ami nem volt egyszerű helyzet, de most nagy a boldogság. A Wrexham elleni első mérkőzésen még tanulgattam a neveiket, szoknunk kellett egymást. Ezen a kupameccsen már az összes védő briliánsan játszott.

A tizenegyeseknél tettem a dolgom, örülök, hogy segíthettem a csapatot, persze a kapusedzők is felkészítettek a lövőkre. 

Mondtam a srácoknak, bármi lesz a meccsen, emelt fővel jöjjenek le a pályáról. Fantasztikusan teljesítettek egy Premier League-csapattal szemben − nyilatkozta a klubja oldalának Ethan Horvath.

A tízszeres amerikai válogatott kapus háromszoros belga, egyszeres norvég bajnok. Megfordult az FC Brugge-ben, a Moldéban, 2021-ben nagy reményekkel igazolt a Nottingham Foresthez. Az egykori BEK-győztes folyton kölcsönadta, ezúttal a Cardiff passzolta le − most csattanós választ adott.

A kapus tagadja, hogy magyar lenne

Horvath egyébként még 2022-ben, a labdarúgó-világbajnokság alatt nyilatkozott a magyarságáról: – Nem vagyok magyar, nincsenek magyar gyökereim – válaszolta határozottan a vb-től a csapatával éppen búcsúzó kapus.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.