Ethan „nem vagyok magyar” Horvath hős lett Angliában, külön engedéllyel védett

Igazi tündérmese a kapus és a kényszerből megfiatalított csapat története. Ethan Horvath például szó szerint jött, látott, győzött. A magyaros hangzású, de teljes mértékben amerikai kapus néhány napja még a meccskeretbe sem fért a Cardiff Cityben.

Ethan Horvath eddig több meccsen védett Sheffieldben, mint ahány edzésen vett részt Fotó: Sheffield Wednesday

A kemény mag a tulajdonos ellen tüntetve nem jelent meg a kapu mögötti szektorban, a menedzser tíz nappal a bajnoki rajt előtt felmondott. A Sheffield Wednesday fizetésképtelenné vált, tartozik játékosainak és az edzőinek is, amiért az angol labdarúgóliga (EFL) kizárta az átigazolási piacról. Ehhez képest új játékossal szerezte meg szombaton az első pontját a Wrexham elleni 2-2-vel szombaton a Championshipben, illetve jutott tovább kedden a Ligakupában.

A csapatnak sérülések miatt nem maradt bevethető kapusa, így külön engedéllyel kölcsönvették Cardiffból Ethan Horvathot.

A 30 éves amerikai válogatott kapus két lövést is hárított a Premier League-ben szereplő Leeds United elleni szétlövésben, s ezzel ő lett az ezer sebből vérző másodosztályú csapat nyerőembere.

Ethan Horvath örömszavai

Már az 1-1-es rendes játékidei eredmény is nagy tett volt a sheffieldiektől, akiknél két olyan fiatal hátvéd is szerepelt a kezdőcsapatban, akik nem tartoznak eredetileg a felnőttcsapathoz.

Ernie Weaver 18, Cole McGhee 19 évesen igyekezett megállítani az élvonalba feljutott Leeds United támadót.

Gabriel Otegbayo a maga 20 évével már rutinosnak számított az Ethan Horvath előtti védelemben.

− Kemény meccset vívtuk a Leeds ellen. Rengeteg fiatal játékossal álltunk ki, ami nem volt egyszerű helyzet, de most nagy a boldogság. A Wrexham elleni első mérkőzésen még tanulgattam a neveiket, szoknunk kellett egymást. Ezen a kupameccsen már az összes védő briliánsan játszott.

A tizenegyeseknél tettem a dolgom, örülök, hogy segíthettem a csapatot, persze a kapusedzők is felkészítettek a lövőkre.

Mondtam a srácoknak, bármi lesz a meccsen, emelt fővel jöjjenek le a pályáról. Fantasztikusan teljesítettek egy Premier League-csapattal szemben − nyilatkozta a klubja oldalának Ethan Horvath.