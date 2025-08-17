Néhány magyar menedzser sértőn bánt a Fradit kiverő Klaksvíkkal

– Augusztus 26-án vagy 27-én el tud utazni Angliába, a Grimsby–Manchester United Ligakupa-mérkőzésre?

– Erre most nem tudok válaszolni. Örömmel mondtam volna, hogy nem, bár tudom, hogy ez furcsán hangzott volna egy olyan apa szájából, akinek a fia a Grimsby Town színeiben várhatóan pályára lép a világ egyik leghíresebb klubcsapata ellen – mondta Turi Géza, akivel Szegeden találkoztunk. – Ha ugyanis a Klaksvíkkal továbbjutottunk volna a fehérorosz Nyeman Grodno ellen a Konferencialiga selejtezőjében, akkor Anglia helyett Spanyolországba mentem volna a Rayo Vallecano elleni rájátszásra. Sajnos azonban tizenegyesekkel, drámai körülmények között kiestünk Szegeden. Számunkra most befejeződött a nemzetközi szereplés, megyünk haza, a jövő héten nagyon fontos bajnoki meccs vár ránk, mert a célunk a ferörei bajnokság megnyerése. Így most – bármennyire is szeretném – nem tudom megmondani, láthatom-e a helyszínen a Grimsby meccsét a Manchester United ellen.

Klaksvík városa, ahol Turi Géza edzőként dolgozik

Fotó: Lantos Gábor

Turi Géza és a fia is nagyon várja a Manchester elleni meccset

– Egészen egyedülálló és fantasztikus mindez. Az édesapa, Turi Géza 2002. augusztus 27-én úgy játszhatott az Old Traffordon a Manchester–Zalaegerszeg BL-selejtezőn, hogy a zalaiak kezdőkapusát a bíró kiállította. Most meg jön a gyerek, igaz, egy másik kupában és az angol negyedosztályban.

– Ez akkor is óriási dolog nekem és neki is. Nem hiszem, hogy a magyar labdarúgás történetében lenne olyan család, ahol az édesapa és a fia is pályára léphetett tétmeccsen a Manchester United ellen. Tudom, hogy nem a Grimsby az esélyes, de egy meccsen ebben a kupában is bármi megeshet.

– Az sem mindennapos, amit a gyermeke, ifjabb Turi Géza az elmúlt években átélt. Nem hiszem, hogy lenne még egy olyan magyar kamasz, akinek a sorsa még a dán parlamentben is téma volt.

– Ez egészen biztos. A történet azzal kapcsolatos, hogy a gyerekem kérvényezte a dán állampolgárságot, mert Feröeren is csak ezt lehet kérni. Egy-egy ilyen ügymenet normális esetben másfél évnél nem tart tovább.

A fiam esetében ez négy éven át húzódott, s a végén már tényleg parlamenti felszólalások tárgya lett mindez Koppenhágában.

Azaz feröeri politikusok álltak ki mellette és szorgalmazták a rétestésztává nyúlt ügy mielőbbi lezárását.