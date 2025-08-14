KonferencialigaMaccabi HaifaBaráth PéterKÍ KlaksvíkRaków Czestochowa

A Fradit kiejtő feröeriek újra Magyarországon okoztak sokkot, magyar Kl-gól Debrecenben

A labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki visszavágói közül nem csupán a Paks és a Győr mérkőzését rendezték hazánkban. Magyarországon került sor a Nyeman Hrodna–KÍ Klaksvík és a Makkabi Haifa–Raków Czestochowa találkozókra is. Előbbin a feröeriek a rendes játékidő hajrájában összeomlottak, tizenegyespárbajra kényszerültek és kiestek. Utóbbin Baráth Péter továbbjutást elősegítő gólt szerzett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 22:02
Baráth Péter gólt szerzett a Raków debreceni Konferencialiga-meccsén (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)
A Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában két magyar csapat – a Paksi FC és az ETO FC – volt érintett, közülük a győriek tovább is jutottak. Ám az előző körökhöz hasonlóan más európai kupamérkőzésekre is sor került Magyarországon, ahol a fehérorosz és az izraeli együttesek többsége szokott vendégeskedni. Csütörtökön a fehérorosz Nyeman Hrodna – amely a második fordulóban a Kassát búcsúztatta – a szegedi Szent Gellért Fórumban a 2-0-s feröeri odavágó után zárt kapuk mögött fogadta a KÍ Klaksvík együttesét. Ezzel egy időben a debreceni Nagyerdei Stadion adott otthont az izraeli Makkabi Haifa és a lengyel Raków Czestochowa összecsapásának. Itt az első mérkőzést a Ferencvárostól végleg átigazolt Baráth Péter együttese 1-0-ra elveszítette hazai pályán, de az éveken át a Debrecen együttesében szerepelt magyar válogatott játékos a lengyel csapatával együtt fordításra készült.

A feröeri KÍ Klaksvík már szerdán is Szegeden készült a magyarországi Konferencialiga-selejtezőre
A feröeri KÍ Klaksvík már szerdán is Szegeden készült a magyarországi Konferencialiga-selejtezőre (Fotó: Facebook.com/klaksvikaritrottarfelag)

A KÍ Klaksvík Magyarországon kerülhetett volna egy lépésre a főtáblától

A feröeri együttes ismerős lehet a magyar szurkolóknak, hiszen negyed évszázaddal előtt két UEFA-kupa-kiírásban is összecsapott az Újpesttel (mindkétszer ki is esett), két éve pedig a Bajnokok Ligja-selejtezőben a hazai 0-0 után 3-0-ra győzött az FTC otthonában, története legnagyobb sikerét aratva. A Klaksvík sorozatban három bajnoki cím után legutóbb ezüstérmes volt, így a BL helyett ezúttal rögtön a Kl-ben kezdte meg a szereplését, de ott a finn SJK Seinajoki, majd a szerb Radnicski ellen is továbbjutott. 

Noha 2023-ban a Klaksvík csoportkörös volt a Konferencialigában, olyan még sosem volt, hogy egymás után három párharcot is megnyert volna az európai kupákban – a hazai 2-0 után ez volt a cél Szegeden, a Nyeman ellen.

Ez pedig sokáig úgy tűnt, hogy viszonylag könnyedén sikerül is, ugyanis a 80. percig egyetlen gól sem született a találkozón. A fehéroroszok azonban ezután belelendültek, miközben a feröeriek sokkszerűen összeomlottak: a „hazaiak” négy percen belül kiegyenlítették a párharcot. Következett a hosszabbítás, de itt csak egy feröeri piros lap esett, gól nem, így jött a tizenegyespárbaj. A hirtelen halálban végül egyedüliként a második párban lövő Patrik Johannesen hibázott, a Nyeman Hrodna viszont nem rontott, 5-4-re megnyerte a párbajt és továbbjutott – a Klaksvík pedig elköszönt a nemzetközi porondtól.

A fehérorosz csapatra a rájátszásban, a főtáblára jutásért a spanyol Rayo Vallecano vár: augusztus 21-én a Nyeman pályaválasztásával (valószínűleg Magyarországon), míg egy héttel később Madridban csapnak össze a felek.

Baráth Péter-gól a Raków debreceni Konferencialiga-selejtezőjén

Baráth Péter ezúttal is kezdőként kapott lehetőséget a lengyel csapatban, amelynek a továbbjutáshoz kötelező volt a győzelem Debrecenben. Az izraeli Makkabi Haifa ellen az első félidő végén a Raków meg is szerezte a vezetést, éppen Baráth fejesgóljának köszönhetően

A szünet után emberelőnybe kerültek a lengyelek, majd a csereként beállt Mohamed Lamine Diaby-Fadiga tizenegyesgóljával megduplázták az előnyüket és 2-1-es összesítéssel továbbjutottak. 

Baráth Péter a 93. percig volt a pályán. A párharc győztesére (a Raków csapatára) a bolgár Arda Kardzsali vár a Kl-selejtező utolsó körében.

  • A feröeri és a fehérorosz csapat odavágójának összefoglalója:

 

