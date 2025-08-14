A Fradit kiejtő feröeriek újra Magyarországon okoztak sokkot, magyar Kl-gól Debrecenben

A Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában két magyar csapat – a Paksi FC és az ETO FC – volt érintett, közülük a győriek tovább is jutottak. Ám az előző körökhöz hasonlóan más európai kupamérkőzésekre is sor került Magyarországon, ahol a fehérorosz és az izraeli együttesek többsége szokott vendégeskedni. Csütörtökön a fehérorosz Nyeman Hrodna – amely a második fordulóban a Kassát búcsúztatta – a szegedi Szent Gellért Fórumban a 2-0-s feröeri odavágó után zárt kapuk mögött fogadta a KÍ Klaksvík együttesét. Ezzel egy időben a debreceni Nagyerdei Stadion adott otthont az izraeli Makkabi Haifa és a lengyel Raków Czestochowa összecsapásának. Itt az első mérkőzést a Ferencvárostól végleg átigazolt Baráth Péter együttese 1-0-ra elveszítette hazai pályán, de az éveken át a Debrecen együttesében szerepelt magyar válogatott játékos a lengyel csapatával együtt fordításra készült.

A feröeri KÍ Klaksvík már szerdán is Szegeden készült a magyarországi Konferencialiga-selejtezőre (Fotó: Facebook.com/klaksvikaritrottarfelag)

A KÍ Klaksvík Magyarországon kerülhetett volna egy lépésre a főtáblától

A feröeri együttes ismerős lehet a magyar szurkolóknak, hiszen negyed évszázaddal előtt két UEFA-kupa-kiírásban is összecsapott az Újpesttel (mindkétszer ki is esett), két éve pedig a Bajnokok Ligja-selejtezőben a hazai 0-0 után 3-0-ra győzött az FTC otthonában, története legnagyobb sikerét aratva. A Klaksvík sorozatban három bajnoki cím után legutóbb ezüstérmes volt, így a BL helyett ezúttal rögtön a Kl-ben kezdte meg a szereplését, de ott a finn SJK Seinajoki, majd a szerb Radnicski ellen is továbbjutott.

Noha 2023-ban a Klaksvík csoportkörös volt a Konferencialigában, olyan még sosem volt, hogy egymás után három párharcot is megnyert volna az európai kupákban – a hazai 2-0 után ez volt a cél Szegeden, a Nyeman ellen.

Ez pedig sokáig úgy tűnt, hogy viszonylag könnyedén sikerül is, ugyanis a 80. percig egyetlen gól sem született a találkozón. A fehéroroszok azonban ezután belelendültek, miközben a feröeriek sokkszerűen összeomlottak: a „hazaiak” négy percen belül kiegyenlítették a párharcot. Következett a hosszabbítás, de itt csak egy feröeri piros lap esett, gól nem, így jött a tizenegyespárbaj. A hirtelen halálban végül egyedüliként a második párban lövő Patrik Johannesen hibázott, a Nyeman Hrodna viszont nem rontott, 5-4-re megnyerte a párbajt és továbbjutott – a Klaksvík pedig elköszönt a nemzetközi porondtól.