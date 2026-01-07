Orbán Viktor: Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát + videó

„Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a Facebookon megosztott videójában a kedd esti, budapesti jelöltállító ülésen elmondott beszédéből emelt ki egy részletet. Többek között arról beszélt, hogy gazdasági teljesítmény helyett ideológiai hadviselés zajlik Budapesten, baloldali propagandára pedig legalább húsz nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a kormányellenes erők munkáját.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Legalább húsz olyan, külföldről pénzelt NGO-val van kapcsolatban a fővárosi önkormányzat, amelynek célja a kormányzat folyamatos támadása – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, a Tisza Párt az elmúlt másfél évben asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat.

Orbán Viktor arról is szólt,

valahogy mindig maradt pénzt az önkormányzati cégeknél kiosztott jutalmakra, aztán jön a kuncsorgás.

A budapesti városvezetés felelőtlenségének egyik példájaként említette, hogy támogatás és segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, és nem lesz pénz közvilágításra.