Orbán Viktor

Orbán Viktor: Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát + videó

A budapestiek ennél többet érdemelnek – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő arról beszélt, hogy támogatás nélkül leáll a fővárosi tömegközlekedés és az egyéb közszolgáltatások.

Forrás: Facebook2026. 01. 07. 9:54
Orbán Viktor Fidesz kampány
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
„Csődbe vitték az ország leggazdagabb városát. A budapestiek ennél többet érdemelnek” –  írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a Facebookon megosztott videójában a kedd esti, budapesti jelöltállító ülésen elmondott beszédéből emelt ki egy részletet. Többek között arról beszélt, hogy gazdasági teljesítmény helyett ideológiai hadviselés zajlik Budapesten, baloldali propagandára pedig legalább húsz nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a kormányellenes erők munkáját. 

Orbán Viktor Fidesz kampány
– Legalább húsz olyan, külföldről pénzelt NGO-val van kapcsolatban a fővárosi önkormányzat, amelynek célja a kormányzat folyamatos támadása – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Hozzátette, a Tisza Párt az elmúlt másfél évben asszisztált ahhoz, hogy csődbe kerüljön a fővárosi önkormányzat.

Orbán Viktor arról is szólt, 

valahogy mindig maradt pénzt az önkormányzati cégeknél kiosztott jutalmakra, aztán jön a kuncsorgás. 

A budapesti városvezetés felelőtlenségének egyik példájaként említette, hogy támogatás és segítség nélkül leáll a tömegközlekedés, és nem lesz pénz közvilágításra.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

