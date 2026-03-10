Baranyi KrisztinaFerencvárosJózsef Attila lakótelepen

Iványi Gábor közreműködésével szorítaná ki a lakókat egy közkedvelt közparkból Baranyi Krisztina + videó

Tizenöt évre egy multinacionális cég kezére játszana át a ferencvárosi polgármester egy közparkot. A lakók tiltakoznak, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője szerint a törvények kijátszása érdekében strómanként bevonják Iványi Gábor egyik alapítványát is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 14:11
Baranyi Krisztina az elmúlt időszakban úgy váltogatta a baloldalon a pártjait, mint a véleményét egy adott témában MTI/Bruzák Noémi
Tüntettek a ferencvárosi lakosok Baranyi Krisztina polgármester ellen. A városvezető a József Attila lakótelepen található Nyúldombot építené át és tizenöt évre ingyen adná át a parkot egy multinacionális cégnek. A lakók attól tartanak, hogy megszűnik a park rekreációs jellege. A demonstrálók szerint Baranyi Krisztina a megkérdezésük nélkül építené át a városrész egyik legszebb parkját úgy, hogy a lakókat szinte teljesen kizárná – hangzott el a Hír TV riportjában.

A balliberális polgármester nem tájékoztatta a lakókat megfelelően a József Attila lakótelepen található népszerű közpark átépítéséről.

Az egyik demonstráló lakó arról beszélt, hogy a parknak nagyon fontos szerepe van, ugyanis a gyerekeknek számos rekreációs programot szerveznek oda.

Az összes óvoda és iskola kiszorulna erről a területről.

A tüntetésen részt vett a Demokraták Szövetségének frakcióvezetője, aki a felújítás finanszírozására hívta fel a figyelmet. Torzsa Sándor elmondta: Baranyi Krisztina 15 évre ingyen adná át a parkot egy multinacionális cégnek. A frakcióvezető szerint azonban a város költségvetése ezt nem indokolja.

– Nem is értjük, hogy miért ilyen forrásból vagy miért ilyen megoldással kívánja a városvezetés megújítani ezt a sportpályát, hiszen a kerületnek van forrása arra, hogy végrehajtsa ezt a beruházást. A tavalyi évben 15 milliárd forintot tudott a kerület befektetni állampapírokba, tehát Ferencvárosnak lenne pénze rá, hogy száz százalékban a lakók érdekében újítsa meg ezt a sportpályát – mondta Torzsa Sándor.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy multinacionális cégek csak egy nonprofit egyesület bevonásával használhatnak közterületet. A Nyúldombra pályázó multival együttműködő alapítvány pedig a polgármester emberéhez, Iványi Gáborhoz tartozik.

A frakcióvezető szerint két külföldi cég akarja megkaparintani ezt a területet. Kiemelte: a Nyúldombon egy közpark privatizációja zajlik, mindez azért, hogy Baranyi Krisztina politikai ambícióit kielégíthesse, és ugródeszkának használja Ferencvárost.

Baranyi Krisztina kabinetfőneke röviden reagált, Somlai János szerint a felújítást társadalmi egyeztetés előzte meg, a polgármesternek pedig nem származik anyagi haszna a felújításból.


Borítókép: Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

