Iványi Gábor közreműködésével szorítaná ki a lakókat egy közkedvelt közparkból Baranyi Krisztina + videó

Tüntettek a ferencvárosi lakosok Baranyi Krisztina polgármester ellen. A városvezető a József Attila lakótelepen található Nyúldombot építené át és tizenöt évre ingyen adná át a parkot egy multinacionális cégnek. A lakók attól tartanak, hogy megszűnik a park rekreációs jellege. A demonstrálók szerint Baranyi Krisztina a megkérdezésük nélkül építené át a városrész egyik legszebb parkját úgy, hogy a lakókat szinte teljesen kizárná – hangzott el a Hír TV riportjában.

A balliberális polgármester nem tájékoztatta a lakókat megfelelően a József Attila lakótelepen található népszerű közpark átépítéséről.

Az egyik demonstráló lakó arról beszélt, hogy a parknak nagyon fontos szerepe van, ugyanis a gyerekeknek számos rekreációs programot szerveznek oda.

Az összes óvoda és iskola kiszorulna erről a területről.

A tüntetésen részt vett a Demokraták Szövetségének frakcióvezetője, aki a felújítás finanszírozására hívta fel a figyelmet. Torzsa Sándor elmondta: Baranyi Krisztina 15 évre ingyen adná át a parkot egy multinacionális cégnek. A frakcióvezető szerint azonban a város költségvetése ezt nem indokolja.

– Nem is értjük, hogy miért ilyen forrásból vagy miért ilyen megoldással kívánja a városvezetés megújítani ezt a sportpályát, hiszen a kerületnek van forrása arra, hogy végrehajtsa ezt a beruházást. A tavalyi évben 15 milliárd forintot tudott a kerület befektetni állampapírokba, tehát Ferencvárosnak lenne pénze rá, hogy száz százalékban a lakók érdekében újítsa meg ezt a sportpályát – mondta Torzsa Sándor.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy multinacionális cégek csak egy nonprofit egyesület bevonásával használhatnak közterületet. A Nyúldombra pályázó multival együttműködő alapítvány pedig a polgármester emberéhez, Iványi Gáborhoz tartozik.

A frakcióvezető szerint két külföldi cég akarja megkaparintani ezt a területet. Kiemelte: a Nyúldombon egy közpark privatizációja zajlik, mindez azért, hogy Baranyi Krisztina politikai ambícióit kielégíthesse, és ugródeszkának használja Ferencvárost.