Ötvenmillióba került, hogy lelépett Baranyi jegyzője

Egyetlen éjszaka leforgása alatt távozot végkielégítéssel a zsebében Baranyi Krisztina minidiktatúrájának jegyzője, de további 14 ember is felállt. Az önkormányzat hemzseg a volt pártpolitikai káderektől, a kerület pedig alig-alig működik, de nem a pénzhiány miatt – írja a Metropol.

Forrás: Metropol2026. 02. 24. 6:50
Baranyi Krisztina az elmúlt időszakban úgy váltogatta a baloldalon a pártjait, mint a véleményét egy adott témában Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy zűr van Ferencvárosban, mondhatni év elején összeomlott az önkormányzat „látszatműködése”. Tendencia már, hogy a fejlesztések pazarló módon végül mégsem valósulnak meg, legutóbb a kerületiek 86 millió forintja landolt így a kukában – írja a Metropol.

Mindeközben a lap szerint a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina bukott pártpolitikai kádereket, zűrös alakokat vesz fel maga köré zsíros fizetéssel. Bírálói szerint a polgármester a kerületi intézményvezetők pályázatait is rendre addig csűri-csavarja, amíg a neki tetsző eredményt meg nem kapja. 

Az év eleji összeomlást most az generálta, hogy a Baranyi által felelőtlenül alkalmazott új jegyző közös megegyezéssel, váratlan gyorsasággal felállt, 14 másik önkormányzati dolgozóval együtt.

A jegyzőn kívül elmentek irodavezetők, csoportvezetők és ügyintézők is. Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint egy éjszaka leforgása alatt és szép végkielégítéssel távoztak a hivatal dolgozói, hivatalosan mostanáig tisztázatlan okok miatt.

– Egyértelmű, hogy Baranyit terheli a felelősség, hiszen annyira ragaszkodott az új jegyző személyéhez, hogy korábban annak ellenére alkalmazta, hogy köztudottan eljárás zajlott ellene. A polgármester asszony újabb malőrje „potom” 50 milliójába került Ferencvárosnak, ugyanis annyi végkielégítéssel léptek le – részletezte a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Először is Baranyi Krisztina lecserélte a korábbi képviselőit, az újak feladata láthatóan a döntéshozatalban való bólogatás. Aztán a polgármester „nyugdíjazta” a korábbi jegyzőt.

Torzsa Sándor, az MSZP–DK frakcióvezetője erről az időszakról közösségi oldalán így beszélt: több tucat olyan kollégát rúgtak ki, lehetetlenítettek el és tettek tönkre akkor, akik évtizedek óta a ferencvárosi önkormányzatnál dolgoztak, kitüntetéseket, jutalmakat kaptak a munkájukért. Voltak köztük nyugdíj előtt állók, sokgyerekesek, csak azért, hogy megteremtsék a „politikai kontrollt” a hivatal felett – fogalmazott a 9TV-ben a baloldali képviselő, aki szerint a szakértelmet tehát felváltotta a mindenek feletti lojalitás Baranyihoz.

Torzsa hozzátette: majd utána elkezdték lefejezni a cégvezetőket. Egy Németországban tapasztalatot szerzett köztisztasági szakembert cseréltek egy pártos hátterű plakátátragasztóra, az egészségügyi intézményünk élére megválasztottak egy olyan vezetőt, aki konkrétan egy hónap után megbukott. Ezek után távozott közös megegyezéssel a jegyző és további 14 önkormányzati dolgozó 50 milliós lelépési közpénzzel.

Tavaly már 100 fő fölé emelkedett azoknak a vezetőknek a száma – a polgármesteri hivatalban, intézményeiben és cégeiben –, akik egymillió forintnál többet tesznek zsebre havonta.

Mindeközben pedig akkora a zűr a működési problémák miatt, hogy a fejlesztéseket sem tudja megkezdeni Ferencváros. A 2026-os kerületi költségvetésből például Torzsa Sándor baloldali politikus szerint kiderül, hogy a 2024-ről és 2025-ről maradó, 10,6 milliárd forintnyi fejlesztést, felújítást nem tud megkezdeni az önkormányzat. Baranyi a 2026-os költségvetés vitájában megpróbálta viccesre venni a helyzetet, és megjegyezte az alpolgármesterének: „hát elég keveset mondtunk a fejlesztésekről, nem baj, majd írunk belőle valamit.”

– A képviselő-testületi ülésen rákérdeztem a városfejlesztő cégünk vezetőjénél egy évek óta befejezetlen bérházra, amire az önkormányzat már 86 millió forintot elköltött. A válaszában azt mondta, hogy hát ezek a tervek mennek a kukába – jelentette ki Torzsa.

