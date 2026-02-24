Ötvenmillióba került, hogy lelépett Baranyi jegyzője

Nagy zűr van Ferencvárosban, mondhatni év elején összeomlott az önkormányzat „látszatműködése”. Tendencia már, hogy a fejlesztések pazarló módon végül mégsem valósulnak meg, legutóbb a kerületiek 86 millió forintja landolt így a kukában – írja a Metropol.

Mindeközben a lap szerint a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina bukott pártpolitikai kádereket, zűrös alakokat vesz fel maga köré zsíros fizetéssel. Bírálói szerint a polgármester a kerületi intézményvezetők pályázatait is rendre addig csűri-csavarja, amíg a neki tetsző eredményt meg nem kapja.

Az év eleji összeomlást most az generálta, hogy a Baranyi által felelőtlenül alkalmazott új jegyző közös megegyezéssel, váratlan gyorsasággal felállt, 14 másik önkormányzati dolgozóval együtt.

A jegyzőn kívül elmentek irodavezetők, csoportvezetők és ügyintézők is. Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint egy éjszaka leforgása alatt és szép végkielégítéssel távoztak a hivatal dolgozói, hivatalosan mostanáig tisztázatlan okok miatt.

– Egyértelmű, hogy Baranyit terheli a felelősség, hiszen annyira ragaszkodott az új jegyző személyéhez, hogy korábban annak ellenére alkalmazta, hogy köztudottan eljárás zajlott ellene. A polgármester asszony újabb malőrje „potom” 50 milliójába került Ferencvárosnak, ugyanis annyi végkielégítéssel léptek le – részletezte a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Először is Baranyi Krisztina lecserélte a korábbi képviselőit, az újak feladata láthatóan a döntéshozatalban való bólogatás. Aztán a polgármester „nyugdíjazta” a korábbi jegyzőt.

Torzsa Sándor, az MSZP–DK frakcióvezetője erről az időszakról közösségi oldalán így beszélt: több tucat olyan kollégát rúgtak ki, lehetetlenítettek el és tettek tönkre akkor, akik évtizedek óta a ferencvárosi önkormányzatnál dolgoztak, kitüntetéseket, jutalmakat kaptak a munkájukért. Voltak köztük nyugdíj előtt állók, sokgyerekesek, csak azért, hogy megteremtsék a „politikai kontrollt” a hivatal felett – fogalmazott a 9TV-ben a baloldali képviselő, aki szerint a szakértelmet tehát felváltotta a mindenek feletti lojalitás Baranyihoz.