Itt vannak a fővárosi balliberális politikusok vagyonnyilatkozatai – cikkünk frissül

Nyilvánosságra kerültek a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek vagyonnyilatkozatai. A valamivel 19:00 óra után nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az elmúlt évben gyökeresen megváltozott több prominens fővárosi politikus helyzete is. A Fővárosi Közgyűlés tagjainak pénzügyi helyzetén nem látszódik Budapest anyagi helyzete.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Változások Baranyi Krisztinánál

Összesen bruttó öt millió forintot keres a vagyonnyilatkozata alapján a IX. kerület polgármestere, aki egyben a Fővárosi Közgyűlés tagja is. A dokumentum szerint polgármesterként bruttó 3 millió forintot, míg közgyűlési képviselőként bruttó két millió forintot visz haza havonta a polgármester asszony.

A politikus továbbra sem rendelkezik sem gépjárművel, sem pedig nagyobb értékű ingósággal, ugyanakkor továbbra is három ingatlannal rendelkezik.

Emellett Baranyi Krisztinának a 2025-ös vagyonnyilatkozatához képest csaknem húsz millió forinttal nőttek a megtakarításai.

Tovább növelte tartozásait Karácsony Gergely

Új lakást vásárolt, és 40 millió forinttal növelte tartozásait a főpolgármester. A 2026-os vagyonnyilatkozatában a politikus saját bevallása szerint már két budapesti, és egy balatoni ingatlanban van részesedése, emellett pedig több mint bruttó 4 millió forintot keres Budapest főpolgármestereként. Változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest, hogy a főpolgármester fizetése egy év alatt négyszázezer forinttal nőt.

Karácsony Gergely ugyanakkor nem rendelkezik gazdasági érdekeltséggel, nagy értékű ingósággal.

Autóval gazdagodott a Kutyapárt polgármestere

Az autózást amúgy nem kedvelő Kovács Gergely, a Fővárosi Közgyűlés tagja, és a XII. kerület polgármestere tavaly nyáron vásárolt egy 2014-es évjáratú Honda típusú gépjárművet. A magát rendszeresen szegénynek és átlagembernek beállító Kovács Gergely ugyanakkor saját bevallása szerint is öt ingatlannal rendelkezik.

Mind az öt ingatlan Budapest XII. kerületében található. A felsorolás szerint három kivett lakóházban, és két erdőrészben is részesedést tudhat magának a polgármester.

Emellett kovács Gergely csaknem 10 millió forint megtakarítással rendelkezik, adóssága nincs, és több mint bruttó négy millió forintot keres a Hegyvidék polgármestereként, illetve a Fővárosi Közgyűlés tagjaként.