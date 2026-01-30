fővárosi közgyűléspolgármesterkarácsony gergelyvitézy dávidtüttő kata

Itt vannak a fővárosi balliberális politikusok vagyonnyilatkozatai – cikkünk frissül

Sikeresen növelte a vagyonát az elmúlt évben több, a Fővárosi Önkormányzatban kulcsszerepet vállaló balliberális politikus, ez derült ki a képviselők vagyonnyilatkozatából.

Gábor Márton
2026. 01. 30. 19:18
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilvánosságra kerültek a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek vagyonnyilatkozatai. A valamivel 19:00 óra után nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az elmúlt évben gyökeresen megváltozott több prominens fővárosi politikus helyzete is. A Fővárosi Közgyűlés tagjainak pénzügyi helyzetén nem látszódik Budapest anyagi helyzete. 

Fővárosi közgyűlés Hatlaczki Balázs
Fotó: Hatlaczki Balázs

Változások Baranyi Krisztinánál

Összesen bruttó öt millió forintot keres a vagyonnyilatkozata alapján a IX. kerület polgármestere, aki egyben a Fővárosi Közgyűlés tagja is. A dokumentum szerint polgármesterként bruttó 3 millió forintot, míg közgyűlési képviselőként bruttó két millió forintot visz haza havonta a polgármester asszony. 

A politikus továbbra sem rendelkezik sem gépjárművel, sem pedig nagyobb értékű ingósággal, ugyanakkor továbbra is három ingatlannal rendelkezik. 

Emellett Baranyi Krisztinának a 2025-ös vagyonnyilatkozatához képest csaknem húsz millió forinttal nőttek a megtakarításai.

Tovább növelte tartozásait Karácsony Gergely 

Új lakást vásárolt, és 40 millió forinttal növelte tartozásait a főpolgármester. A 2026-os vagyonnyilatkozatában a politikus saját bevallása szerint már két budapesti, és egy balatoni ingatlanban van részesedése, emellett pedig több mint bruttó 4 millió forintot keres Budapest főpolgármestereként. Változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest, hogy a főpolgármester fizetése egy év alatt négyszázezer forinttal nőt.

Karácsony Gergely ugyanakkor nem rendelkezik gazdasági érdekeltséggel, nagy értékű ingósággal. 

Autóval gazdagodott a Kutyapárt polgármestere

Az autózást amúgy nem kedvelő Kovács Gergely, a Fővárosi Közgyűlés tagja, és a XII. kerület polgármestere tavaly nyáron vásárolt egy 2014-es évjáratú Honda típusú gépjárművet. A magát rendszeresen szegénynek és átlagembernek beállító Kovács Gergely ugyanakkor saját bevallása szerint is öt ingatlannal rendelkezik. 

Mind az öt ingatlan Budapest XII. kerületében található. A felsorolás szerint három kivett lakóházban, és két erdőrészben is részesedést tudhat magának a polgármester. 

Emellett kovács Gergely csaknem 10 millió forint megtakarítással rendelkezik, adóssága nincs, és több mint bruttó négy millió forintot keres a Hegyvidék polgármestereként, illetve a Fővárosi Közgyűlés tagjaként. 

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu