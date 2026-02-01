orbán viktorvagyonnyilatkozatpintér sándorgulyás gergely

Mutatjuk Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát

Minimálisan csökkent Orbán Viktor miniszterelnök feleségével közös számlakövetelése a most megjelent vagyonnyilatkozata szerint. Eközben Pintér Sándor belügyminiszter továbbra is tulajdonosa egy 1995-ben örökölt Wartburgnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 15:39
Orbán Viktor, miniszterelnök, kormányülés Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megjelentek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy a kormányfőnek továbbra is tulajdonában van egy lakóház Felcsúton, továbbá felerészben egy XII. kerületi lakás. A miniszterelnöknek feleségével közös számlakövetelése mintegy 5,065 millió forintot tesz ki, ami némileg kevesebb a tavalyi 5,732 millió forintnál. 

A kormányfőnek továbbra sincs tartozása.

Gulyás Gergelynek sincs tartozása

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két XI. kerületi ingatlant tulajdonol. Bónusz Magyar Állampapírban 19,9 millió forintja van. Hitelintézeti számlakövetelése a korábbi 20 millió forint után legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint már csak 14,7 millió forint. A miniszternek nincs tartozása.

Megvan Pintér Sándor Wartburgja

Pintér Sándor a vagyonnyilatkozatában nyolc ingatlant jelölt meg, amelyeknek eltérő mértékben, de a tulajdonosa.

Az 1995-ben, öröklés útján szerzett Wartburgja továbbra is megvan.

A miniszter nagyjából tízmillió forint készpénzzel rendelkezik. Emellett számontart „családi, baráti kölcsön” címen 595 millió forintot követelésként. A belügyminiszter vagyona nagyobb részét devizában tartja. Ezeknek teljes összege 556 millió forint.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu