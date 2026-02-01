Mutatjuk Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát

Megjelentek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.
Orbán Viktor vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy a kormányfőnek továbbra is tulajdonában van egy lakóház Felcsúton, továbbá felerészben egy XII. kerületi lakás. A miniszterelnöknek feleségével közös számlakövetelése mintegy 5,065 millió forintot tesz ki, ami némileg kevesebb a tavalyi 5,732 millió forintnál.
A kormányfőnek továbbra sincs tartozása.
Gulyás Gergelynek sincs tartozása
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két XI. kerületi ingatlant tulajdonol. Bónusz Magyar Állampapírban 19,9 millió forintja van. Hitelintézeti számlakövetelése a korábbi 20 millió forint után legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint már csak 14,7 millió forint. A miniszternek nincs tartozása.
Megvan Pintér Sándor Wartburgja
Pintér Sándor a vagyonnyilatkozatában nyolc ingatlant jelölt meg, amelyeknek eltérő mértékben, de a tulajdonosa.
Az 1995-ben, öröklés útján szerzett Wartburgja továbbra is megvan.
A miniszter nagyjából tízmillió forint készpénzzel rendelkezik. Emellett számontart „családi, baráti kölcsön” címen 595 millió forintot követelésként. A belügyminiszter vagyona nagyobb részét devizában tartja. Ezeknek teljes összege 556 millió forint.
