jakabdkDemokratikus Koalíció (DK)

Jót tett Jakab Péternek az átigazolás: gyarapodott az egykori Jobbik-vezér vagyona

Látványosan javult Jakab Péter anyagi helyzete a tavalyi vagyonbevallása óta: a korábban megtakarítás nélküli képviselő legfrissebb nyilatkozata szerint már milliós készpénzállománnyal rendelkezik, miközben autóparkja is bővült – mindezt változatlan bevételi forrás mellett. Jakab Péter nemrég a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa lett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 7:20
Jakab Péter, Dobrev Klára
Fotó: Facebook
Minden jel arra utal: jót tett Jakab Péternek, hogy a DK-ba igazolt. Ahogyan azt korábban megírtuk: az egykori Jobbik-vezér most a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul Miskolcon és környékén az országgyűlési választáson. 

Jakab Péter a parlamentben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az országgyűlési képviselőnek a tavalyi vagyonnyilatkozata szerint gyakorlatilag semmilyen ingatlanja, sem ingósága vagy egyéb értékes műtárgya, gyűjteménye nem volt, nem fektetett értékpapírba, sem kötvényekbe, és készpénzben vagy folyószámlán sem volt egy fillér megtakarítása. Egyéb vagyontárggyal sem rendelkezett, de legalább tartozást sem halmozott fel, egyetlen bevételi forrása pedig képviselői fizetése volt. 

Most viszont végre sikerült előrelépnie.

Míg korábban egyetlen vagyontárgya egy 18 éves Opel Astra H gépjármű volt, addig tavaly sikerült emellé egy Suzuki Vitarát is beszereznie, és a vagyonnyilatkozata szerint 

azt a bravúrt is elkövette, hogy a régi Opel közben egy évet sem öregedett, ugyanúgy 18 éves maradt.

A legnagyobb változás azonban a vagyonnyilatkozatában, hogy immár 7,5 millió forint készpénzt tüntet fel, miközben továbbra is a képviselői fizetése az egyetlen bevétele.

Borítókép: Jakab Péter és Dobrev Klára (Forrás: Facebook)


