Demokratikus Koalíció (DK)dkdobrev kláravagyonnyilatkozatgyurcsány ferenc

Gyurcsányéknál zajlik a vagyonmegosztás

Zajlik a vagyonmegosztás Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára között – erre utal a DK elnöki posztját is betöltő EP-képviselő legfrissebb vagyonnyilatkozata, amely február elsején vált nyilvánossá. A dokumentumból kiderül: a tavaly májusban bejelentett válás után több ingatlan esetében is változott a tulajdoni helyzet. Jelentős hiteltartozás és családon belüli kölcsön is szerepel Dobrev Klárának, Gyurcsány egykori feleségének vagyonnyilatkozatában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 7:02
20220403 Budapest Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök leadják szavazatukat a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyűlési vál
Fotó: Mirkó István
Gyurcsányék. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (Forrás: Facebook/Dobrev Klára közösségi oldala)
Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatára már hiába várunk Fotó: Facebook/Dobrev Klára közösségi oldala

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét. 

Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára 2025 májusában jelentették be válásukat. 

Mi a helyzet Gyurcsányéknál?

Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatára így már hiába várunk, hiszen a Demokratikus Koalíció egykori elnöke visszavonult a politikától válása után. A DK elnöki posztját átvevő, és egyben Gyurcsány Ferenccel való házasságát lezáró Dobrev Klárának azonban EP-képviselőként is a magyar szabályok szerint kellett immár másodszor vagyonnyilatkozatot tennie. Ebből az derült ki, hogy a válás óta továbbra is három ingatlan tulajdonosa, és 2025-ben némi előrelépés történhetett a vagyonmegosztásban is:

  • felerészben még mindig az övé a kötcsei ház,
  • egyedüli tulajdonosa egy 400 négyzetméteres budapesti, II. kerületi lakásnak,
  • és egy ugyancsak II. kerületi társasházi lakás immár egyedüli tulajdonosa, amelyet korábban csak felerészben birtokolt.

Még mindig megvan az immár 10 éves Toyota Rav 4-ese, és Dobrev azt is feltüntette, hogy 105 180 000 forintot adott egy családtagnak lakásvásárlás céljából (ez egy családtagként kezelt kölcsön, amelyet a volt házastárssal közösen adtak lakásvásárlás céljából, és amelynek ő a felerész tulajdonosa). Az is kiderült, hogy 26,9 millió forintot kell még visszafizetnie a kötcsei ház megvásárlására volt férjével felvett hitelből.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (Fotó: Mirkó István)


