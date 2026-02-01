Gyurcsányéknál zajlik a vagyonmegosztás

Zajlik a vagyonmegosztás Gyurcsányéknál – derül ki Dobrev Klára vagyonnyilatkozatából.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.
Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára 2025 májusában jelentették be válásukat.
Mi a helyzet Gyurcsányéknál?
Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatára így már hiába várunk, hiszen a Demokratikus Koalíció egykori elnöke visszavonult a politikától válása után. A DK elnöki posztját átvevő, és egyben Gyurcsány Ferenccel való házasságát lezáró Dobrev Klárának azonban EP-képviselőként is a magyar szabályok szerint kellett immár másodszor vagyonnyilatkozatot tennie. Ebből az derült ki, hogy a válás óta továbbra is három ingatlan tulajdonosa, és 2025-ben némi előrelépés történhetett a vagyonmegosztásban is:
- felerészben még mindig az övé a kötcsei ház,
- egyedüli tulajdonosa egy 400 négyzetméteres budapesti, II. kerületi lakásnak,
- és egy ugyancsak II. kerületi társasházi lakás immár egyedüli tulajdonosa, amelyet korábban csak felerészben birtokolt.
Még mindig megvan az immár 10 éves Toyota Rav 4-ese, és Dobrev azt is feltüntette, hogy 105 180 000 forintot adott egy családtagnak lakásvásárlás céljából (ez egy családtagként kezelt kölcsön, amelyet a volt házastárssal közösen adtak lakásvásárlás céljából, és amelynek ő a felerész tulajdonosa). Az is kiderült, hogy 26,9 millió forintot kell még visszafizetnie a kötcsei ház megvásárlására volt férjével felvett hitelből.
Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (Fotó: Mirkó István)
