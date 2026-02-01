Gyurcsányéknál zajlik a vagyonmegosztás

Zajlik a vagyonmegosztás Gyurcsányéknál – derül ki Dobrev Klára vagyonnyilatkozatából.

Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatára már hiába várunk Fotó: Facebook/Dobrev Klára közösségi oldala

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Emlékezetes, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára 2025 májusában jelentették be válásukat.

Mi a helyzet Gyurcsányéknál?

Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatára így már hiába várunk, hiszen a Demokratikus Koalíció egykori elnöke visszavonult a politikától válása után. A DK elnöki posztját átvevő, és egyben Gyurcsány Ferenccel való házasságát lezáró Dobrev Klárának azonban EP-képviselőként is a magyar szabályok szerint kellett immár másodszor vagyonnyilatkozatot tennie. Ebből az derült ki, hogy a válás óta továbbra is három ingatlan tulajdonosa, és 2025-ben némi előrelépés történhetett a vagyonmegosztásban is:

felerészben még mindig az övé a kötcsei ház,

egyedüli tulajdonosa egy 400 négyzetméteres budapesti, II. kerületi lakásnak,

és egy ugyancsak II. kerületi társasházi lakás immár egyedüli tulajdonosa, amelyet korábban csak felerészben birtokolt.

Még mindig megvan az immár 10 éves Toyota Rav 4-ese, és Dobrev azt is feltüntette, hogy 105 180 000 forintot adott egy családtagnak lakásvásárlás céljából (ez egy családtagként kezelt kölcsön, amelyet a volt házastárssal közösen adtak lakásvásárlás céljából, és amelynek ő a felerész tulajdonosa). Az is kiderült, hogy 26,9 millió forintot kell még visszafizetnie a kötcsei ház megvásárlására volt férjével felvett hitelből.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára (Fotó: Mirkó István)