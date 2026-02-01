„Újabb óriási bukta a Tiszának”

Bohár Dániel, Facebook: „Mindent bevetett Magyar Péter, hogy feszültséget szítson a magyar emberek között. Nem jött be. Ez sem. Ma kb. százan mentek ki a tiszás tüncire Budapesten, ami nagyon ciki. Erre a tüntetésre építette az elmúlt napokat Magyar Péter. Arról nem is beszélve, hogy a tünciről készült videókon látszik, hogy ugyanazok az arcok mentek ki, akik mindig, ha Orbán Viktor ellen kell tüntetni. Mint például az égőfáklyás néni.”