Tordainak még mindig áll a luxusingatlanja, a képviselő magánszemélyeknek is tartozik

Továbbra sem bontották le a Párbeszéd frakcióvezetőjének II. kerületi luxusingatlanját – erre utal Tordai Bence legfrissebb vagyonnyilatkozata. A Párbeszéd frakcióvezetője még mindig tulajdonosként tünteti fel az épületet, noha a hatóságok korábban elrendelték a ház elbontását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 7:53
Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Fotó: MTI/Kovács Attila
Tordai Bence továbbra sem bontotta le azt a II. kerületi luxusingatlant, amelyről kiderült: szabálytalanul építette meg – erre lehet következtetni a Párbeszéd nevű párt frakcióvezetőjének vagyonnyilatkozatából.

Fotó: Facebook

Tordai Bence egy II. kerületi, 130 négyzetméteres lakóház mellett tulajdonosa egy magyarnándori ingatlannak is, és van egy lassan nyolcéves Toyota Avensis Versója. Befektetési alapban hétmillió forintot tart, és ötmillió forintos hitelintézeti számlakövetelése van. 

A tartozásai nagy részét adóstársként egy 16,8 milliós hitel teszi ki, emellett magánszemélyeknek is tartozik kétmillió forinttal.

Miért kellene Tordainak lebontania a házát?

A politikus luxusingatlanjával kapcsolatos botrányt 2022-ben robbantotta ki a Metropol, amikor megírta:

Tordai Bence 2016-ban vásárolt egy II. kerületi telket, amelyen egy műemléki védettséget élvező parasztház volt.

Tordai ezt az épületet elbontatta, az építkezést pedig úgy állította be, mintha csupán átalakítás, felújítás történt volna. Erre a trükkre azért lehetett szükség, mivel a szigorú előírások miatt nem kaphatott volna építési engedélyt az új épületre. Azt még laikus szemmel is meg lehet állapítani, hogy az újonnan felhúzott épület semmilyen vonásában nem emlékeztet a régire.

A Fővárosi Kormányhivatal még 2022-ben vizsgálatot indított az ügyben és hamarosan kiderült, valóban szabálytalan építkezés történt. A villabotrány kapcsán több per is indult: Tordai megtámadta például a kormányhivatal azon határozatát, amellyel elutasították, hogy hatósági bizonyítványt adjanak ki az ingatlanra. Az indoklás szerint azért tagadták meg ezt, mert a párbeszédes politikus egyszerű bejelentés alapján történt építkezése jogellenes és szabálytalan volt. A döntést a Fővárosi Törvényszék és a Kúria is helybenhagyta.

2024 novemberében a kormányhivatal úgy döntött, hogy a jogellenes építkezés miatt arra kötelezi a képviselőt: hat hónapon belül bontsa el a szabálytalanul épített ingatlant.

Tordai erre válaszul kért azonnali jogsegélyt a bíróságtól, vagyis egyelőre nem kezdődött meg a bontás. 

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)


add-square Vagyonnyilatkozatok 2026

