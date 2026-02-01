Meghaladja a félmilliárd forintot Magyar Péter összvagyona a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak.

Hatalmas vagyonnal rendelkezik Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Idén már a magyar országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell vagyonnyilatkozatot tenniük az európai parlamenti képviselőknek is.

A Tisza Párt elnökének

32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,

62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,

500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket

20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

Ezzel Magyar Péter vagyona meghaladhatja a hétszázmillió forintot. Ilyen hatalmas vagyont aligha szedhetett össze a korábbi, állami pozícióiból. Az már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal a válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre.

Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra nőtt, miközben a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőt számláló Európai Parlament munkájában. Ráadásul az Európai Unió jogalkotó testületében mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan a Tisza elnöke vezeti a hiányzási listát.

A Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatában megjelent egy csaknem 3,5 millió forintos hitelkártya-tartozás, valamint továbbra is fennáll 5,8 millió forint magánszemélyekkel szembeni adósság. Magyar Péternek a 32 millió forintos bankszámlaegyenlege mellett 62 millió forint értékpapírban elhelyezett megtakarításai és egyéb befektetései is vannak, készpénzben pedig hárommillió forintot tart.

Emellett százmillió forinttal rendelkezik és még ehhez jönnek az egyéb ingóságok és ingatlanok, azaz Magyar Péter vagyona összességében több száz millió forintos.