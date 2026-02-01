magyar pétereurópai parlamenttisza párt

Hatalmas vagyonnal rendelkezik Magyar Péter

Megjelentek az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, köztük Magyar Péteré is. Ebből kiderül, hogy a Tisza elnöke dúsgazdag: több nagy értékű ingóság és ingatlan van nevén, de a megtakarításokkal is jól áll.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 7:40
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Meghaladja a félmilliárd forintot Magyar Péter összvagyona a most megjelent képviselői vagyonnyilatkozata szerint. Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. 

Budapest, 2025. december 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt által szervezett gyermekvédelmi tüntetésen a Sándor-palota előtt 2025. december 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Hatalmas vagyonnal rendelkezik Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét. 

Idén már a magyar országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell vagyonnyilatkozatot tenniük az európai parlamenti képviselőknek is. 

A Tisza Párt elnökének

  • 32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,
  • 62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,
  • 500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket
  • 20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

Ezzel Magyar Péter vagyona meghaladhatja a hétszázmillió forintot. Ilyen hatalmas vagyont aligha szedhetett össze a korábbi, állami pozícióiból. Az már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal a válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre.

Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra nőtt, miközben a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőt számláló Európai Parlament munkájában. Ráadásul az Európai Unió jogalkotó testületében mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan a Tisza elnöke vezeti a hiányzási listát.

A Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatában megjelent egy csaknem 3,5 millió forintos hitelkártya-tartozás, valamint továbbra is fennáll 5,8 millió forint magánszemélyekkel szembeni adósság. Magyar Péternek a 32 millió forintos bankszámlaegyenlege mellett 62 millió forint értékpapírban elhelyezett megtakarításai és egyéb befektetései is vannak, készpénzben pedig hárommillió forintot tart.

Emellett százmillió forinttal rendelkezik és még ehhez jönnek az egyéb ingóságok és ingatlanok, azaz Magyar Péter vagyona összességében több száz millió forintos.

A Tisza-vezér négy ingatlan tulajdonosa. A nevén van

  • egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan; 
  • egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház 
  • és egy 25 négyzetméteres garázs; 
  • valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.

Figyelembe véve az elmúlt fél év lakásár-emelkedéseit, Magyar Péter legalább 500-600 millió forintos ingatlanvagyonnal rendelkezik. 

A Tisza elnöke nagy értékű ingóságai között felsorolt

  • egy Volvo XC60-as gépjárművet; 
  • egy pianínót; 
  • valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


