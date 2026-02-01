Bécsben, Szekszárdon és Fácánkerten is van ingatlanja Hadházy Ákosnak

Magyar magánszemélyektől származó politikai támogatásokat, valamint jelentős tartozásokat is feltüntetett legfrissebb vagyonnyilatkozatában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, január 31-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is váltak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Míg korábban Hadházy Ákos politikai tevékenységéhez 1,7 millió forintnyi magánadományt vallott be, addig az idei nyilatkozat szerint már összesen 24,5 millió forint érkezett hozzá mintegy kétezer támogatótól.

Vagyonnyilatkozatában továbbra is három ingatlant tüntetett fel: Szekszárdon egy lakás felerészének tulajdonosa, Fácánkerten egy nagyobb szőlőterületet birtokol, míg Bécsben egy 30 négyzetméteres lakás felével rendelkezik. Gazdasági érdekeltségei között továbbra is szerepel a Hadházy-Vet Kft., ahol ügyvezetőként, díjazás nélkül látja el feladatait.

A képviselő hitelintézeti tartozásai 11,9 milliót tesznek ki: két nagyobb összegű tartozása van, egy 6,6 és egy 5,3 milliós. Magánszemélyeknek 3 millió forinttal tartozik, éppen annyival, mint 2024-ben. Emellett befektetési jegyekben 10,8 millió forintot birtokol, és 11 milliós hitelintézeti számlakövetelése is van forintban és devizában.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Havran Zoltán)