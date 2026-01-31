magyar pétereurópai parlamentvagyonnyilakozat

Hamarosan kiderül, mekkora vagyont gyűjtöttek Magyar Péterék

Január 31-ig kell leadni a vagyonnyilatkozatokat, azok február 1-jétől nyilvánossá válnak. Az európai parlamenti képviselőknek is a szigorú magyar szabályok szerint kell elszámolniuk a vagyonukkal. Az új előírás egységes, átlátható rendszert teremt a közélet szereplőinek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 6:02
Magyar Péter, Tisza Párt, EP, vagyonnyilatkozat Forrás: AFP
Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 31-ig kell benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is válnak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Vagyonnyilatkozat, Magyar Péter, Tisza Párt
Az idei évtől Magyarországon az EP-képviselőkre is szigorúbb vagyonnyilatkozati szabályozás vonatkozik. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

A jogszabály értelmében vagyonnyilatkozattételi kötelezettség terheli többek között:

  • az országgyűlési képviselőket,
  • az európai parlamenti képviselőket,
  • a kormány tagjait,
  • az állami és önkormányzati vezető tisztségviselőket,
  • valamint minden olyan személyt, aki jogszabály alapján közhatalmat gyakorol vagy közpénzek felett döntési jogkörrel rendelkezik.

Mi az újdonság a vagyonnyilatkozati rendszerben az idei évtől?

Az EP-képviselőkre tavalyig kevésbé szigorú szabályok vonatkoztak. A Magyar Közlönyben tavaly jelent meg az Országgyűlés által elfogadott törvény, amely új jogszabályi keretet teremt az Európai Parlament magyar képviselőinek jogállásáról. A jogszabály különös hangsúlyt helyez a vagyonnyilatkozati kötelezettségekre, amelyek célja a közéleti átláthatóság növelése és a korrupció megelőzése.

A jogszabály szerint a magyar EP-képviselőknek – hasonlóan az Országgyűlés tagjaihoz – évente vagyonnyilatkozatot kell tenniük. 

A dokumentumnak tartalmaznia kell 

  • a képviselő nevét, 
  • vagyonát, 
  • jövedelmi viszonyait,
  •  gazdasági érdekeltségeit és
  •  egyéb vagyoni jellegű érdekeit. 

A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Országgyűlés Hivatala tartja nyilván, és azok nyilvánosan elérhetők lesznek. Az új szabályozás célja, hogy biztosítsa az európai parlamenti munka során felmerülő összeférhetetlenségek kiszűrését, valamint megelőzze a visszaéléseket. A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése az Országgyűlés mentelmi bizottságának hatáskörébe tartozik, amely a beérkezett dokumentumokat vizsgálva intézkedhet szükség esetén.

Mi történik, ha valaki nem tölti fel adatait vagy hazudik?

A törvény kimondja, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a képviselőt a mentelmi bizottság felszólítja a pótlásra, és ha ennek nem tesz eleget, a mulasztás ténye nyilvánosságra hozható. Emellett a képviselő tiszteletdíjának folyósítását is felfüggeszthetik, amíg nem pótolja a hiányzó nyilatkozatot. 

A jogszabály elfogadása a kormányzat szerint összhangban van az uniós törekvésekkel, és megerősíti Magyarország elkötelezettségét a közélet tisztasága mellett.

A törvény részletes szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a jövőben megválasztandó képviselők mikor és hogyan kötelesek eleget tenni ezen kötelezettségüknek.

Az EP-képviselők vagyonnyilatkozati szigorítása akkor került szóba először, amikor Magyar Péterrel kapcsolatban felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja. Ifjabb Lominici Zoltán alkotmányjogász ezzel kapcsolatban lapunknak azt mondta, az európai parlamenti képviselők jogszabályi kötelezettségükből fakadóan is kötelesek a magyar polgárok érdekeit képviselni. Ha egy EP-képviselő vagyoni helyzete rejtve marad, az növeli a korrupció, az érdekellentétek és a külső befolyás veszélyét.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekenergiabiztonság

A Fidesz a garancia a magyar energiaszuverenitás megvédésére

Zsigmond Barna Pál avatarja

Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben durva jogi trükközéseket alkalmaznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu