Hamarosan kiderül, mekkora vagyont gyűjtöttek Magyar Péterék

Január 31-ig kell benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat a közélet szereplőinek, a leadott dokumentumok pedig február elsejétől nyilvánossá is válnak. Az intézkedés célja, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzekkel és közbizalommal járó tisztségeket betöltők vagyoni helyzetét.

Az idei évtől Magyarországon az EP-képviselőkre is szigorúbb vagyonnyilatkozati szabályozás vonatkozik. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

A jogszabály értelmében vagyonnyilatkozattételi kötelezettség terheli többek között:

az országgyűlési képviselőket,

az európai parlamenti képviselőket,

a kormány tagjait,

az állami és önkormányzati vezető tisztségviselőket,

valamint minden olyan személyt, aki jogszabály alapján közhatalmat gyakorol vagy közpénzek felett döntési jogkörrel rendelkezik.

Mi az újdonság a vagyonnyilatkozati rendszerben az idei évtől?

Az EP-képviselőkre tavalyig kevésbé szigorú szabályok vonatkoztak. A Magyar Közlönyben tavaly jelent meg az Országgyűlés által elfogadott törvény, amely új jogszabályi keretet teremt az Európai Parlament magyar képviselőinek jogállásáról. A jogszabály különös hangsúlyt helyez a vagyonnyilatkozati kötelezettségekre, amelyek célja a közéleti átláthatóság növelése és a korrupció megelőzése.

A jogszabály szerint a magyar EP-képviselőknek – hasonlóan az Országgyűlés tagjaihoz – évente vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

A dokumentumnak tartalmaznia kell

a képviselő nevét,

vagyonát,

jövedelmi viszonyait,

gazdasági érdekeltségeit és

egyéb vagyoni jellegű érdekeit.

A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Országgyűlés Hivatala tartja nyilván, és azok nyilvánosan elérhetők lesznek. Az új szabályozás célja, hogy biztosítsa az európai parlamenti munka során felmerülő összeférhetetlenségek kiszűrését, valamint megelőzze a visszaéléseket. A törvény rögzíti azt is, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzése az Országgyűlés mentelmi bizottságának hatáskörébe tartozik, amely a beérkezett dokumentumokat vizsgálva intézkedhet szükség esetén.

Mi történik, ha valaki nem tölti fel adatait vagy hazudik?

A törvény kimondja, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a képviselőt a mentelmi bizottság felszólítja a pótlásra, és ha ennek nem tesz eleget, a mulasztás ténye nyilvánosságra hozható. Emellett a képviselő tiszteletdíjának folyósítását is felfüggeszthetik, amíg nem pótolja a hiányzó nyilatkozatot.

A jogszabály elfogadása a kormányzat szerint összhangban van az uniós törekvésekkel, és megerősíti Magyarország elkötelezettségét a közélet tisztasága mellett.

A törvény részletes szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a jövőben megválasztandó képviselők mikor és hogyan kötelesek eleget tenni ezen kötelezettségüknek.