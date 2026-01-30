Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké!

Orbán Viktor miniszterelnök újabb fotókat tett közzé közösségi oldalán, mégpedig a „Kézbesítve” albumba.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, csütörtökön kézbesítette az első nemzeti petíciós levelet Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban megkérte a címzettet, Major Kittit, hogy töltse ki a petíciót.

A fiatal hölgy erre ígéretet is tett.

Most erről az eseményről tett közzé fotókat a kormányfő.

Az csütörtök délelőtt, a Kormányinfón kiderült , hogy már zajlik a nemzeti petíció íveinek kézbesítése. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, annak visszaküldése erősíti a magyar álláspontot. Úgy fogalmazott, miközben az Európai Unió nem tudja a feladatait ellátni, Ukrajna támogatásán dolgozik, a brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá.