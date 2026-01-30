semjén zsoltkdnpértékideológia

Semjén Zsolt: A KDNP az örök keresztény értékeket képviseli

A Kereszténydemokrata Néppárt nem divatos ideológiákat követ, hanem a kereszténység örök értékeit képviseli az aktuálpolitika világában – mondta Semjén Zsolt pártelnök az IKSZ pénteki budapesti küldöttgyűlésén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 19:44
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) nem pillanatnyilag divatos ideológiák és hullámverések kiszolgálója, hanem a kereszténység örök értékeit, az örökkévalóságot képviseli az itt és most világában – mondta Semjén Zsolt, a párt elnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) küldöttgyűlésén pénteken Budapesten.

 

A pártelnök, miniszterelnök-helyettes kiemelte, a KDNP-nek immár 82 éve minden programpontja ma is vállalható, erkölcsileg és értékrendileg egyaránt: az 1944-es programja, szemben a náci megszállással, a faji szocializmussal, az 1947-es, szemben az osztályszocializmussal és a kommunizmussal, ahogy az 1956-os program és az Antall József-kormányában képviselt százpontos programja is.

Minden más párt kiválaszt egy-egy értéket a sok közül, megnézi, hogy a társadalomban mire van igény, majd azt jól-rosszul próbálja képviselni

 – tette hozzá.

A korhoz kötött ideológiák azonban elmúlnak, a kereszténység, a kinyilatkoztatott igazság, az evangélium azonban örök – emelte ki.

Úgy fogalmazott: „azért vagyunk mindig fiatalok, mert az igazság mindig fiatal, mert az örökkévalóság mindig aktuális”..

Kitért arra is, ahogy elődeik ellenálltak az akkor divatos ideológiáknak, túlélték és legyőzték azokat, pontosan ez fog történni napjainkban a woke-kal is. 

Amíg a kereszténydemokráciának hősei és szentjei vannak, addig a woke-nak legfeljebb celebjei, akik maguk a szellemi üresség, és úgy tűnnek el a történelemből, mintha soha nem lettek volna.

Kiemelte azt is: az örökkévaló értékeket soha nem lehet feladni, azok mellett sziklaszilárdan ki kell tartani, de a megfogalmazás mindig korhoz kötött, és nekik kell a legmodernebb eszközökkel, a legmodernebb formában ezeket az értékeket hirdetni.

Szólt arról is, hogy 

a KDNP maradt az egyetlen történelmi, világnézeti párt. 

Mint mondta, az MSZP épp most „múlik ki” a politika világából, de eltűntek a kisgazdák is. Ahogy a rendszerváltó pártok közül is egyedül a Fidesz és a KDNP maradt meg. Hol van például az SZDSZ? – tette fel a kérdést, aláhúzva: ők eltűntek, a KDNP azonban itt van, mert kereszténydemokrata értékrendet hordoz.

A KDNP küldetésének a keresztény realizmust képviseletét nevezte, amelynek lényegét abban jelölte meg, hogy nem utópia. Az ideológiák így vagy úgy mindig utópiák, de a kereszténydemokrácia nem ideológia, hanem a kinyilatkoztatott igazságnak, a keresztény tanításnak az „itt és most”-ban történő megfogalmazása – jelentette ki Semjén Zsolt.

Közölte:

eljött az ideje a generációváltásnak a pártnál, fontosnak nevezte, hogy a magyar politikában a KDNP álljon a generációváltás élén.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke beszédet mond az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség  országos küldöttgyűlésén (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


