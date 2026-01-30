Lázár János: Van, aki beszélgetni jött és van, akit provokálni küldtek! + videó

Lázár János közösségi oldalán tett közzé egy videót a csütörtöki Lázárinfóról, amelyen két helyi roma férfi is felszólalt a rendezvényen. Az építési és közlekedési miniszter rendezvényének elején egy csoport hangoskodott, provokációval felérő akcióba kezdett a tárcavezető korábbi, cigánysággal kapcsolatos mondatának ürügyén.

Az egyik felszólaló arról beszélt, hogy

magyarnak vallja magát, büszke hazájára, és hangsúlyozta: családja Magyarországon él, édesapja is itt nyugszik, és őt magát is itt fogják eltemetni.

A másik megszólaló elmondta, korábban arra kérte Lázár Jánost, hogy kérjen bocsánatot a roma közösségtől, amit a miniszter megtett, és amit ő elfogadott. Hozzátette: azt is kérte, hogy a

kormány biztosítson több lehetőséget a roma gyermekek iskoláztatására annak érdekében, hogy később közéleti szerepet is vállalhassanak.

Felszólalása végén a férfi úgy fogalmazott:

„A Tisza Pártot felejtsük el, gyerekek.”

Kocsis Máté Facebook-oldalán reagált a gyöngyösi Lázárinfón történtekre. Bejegyzésében azt írta: a Magyar Nemzet cikke szerint a rendezvényen balhézó, a jelenlévőkkel konfliktusba keveredő csoport több tagjáról kiderült, hogy korábban különböző bűncselekmények miatt kerültek a hatóságok látókörébe.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az érintettek között voltak olyanok, akiket emberkereskedelem, zsarolás, sikkasztás, nemi erőszak vagy testi sértés gyanújával vizsgáltak, illetve büntetett előéletű személyek is.

Úgy fogalmazott, a történteknek nincs közük Lázár János korábbi kijelentéseihez, bocsánatkéréséhez vagy a roma közösséggel kapcsolatos szakpolitikai vitákhoz.

Kocsis Máté azt írta: álláspontja szerint a gyöngyösi események mögött erőszakos fellépés, politikai uszítás és feszültségkeltés áll, amelyet a Tisza Párthoz kötött. Bejegyzésében azt állította, hogy a történtek célja politikai előnyszerzés lehetett.

A frakcióvezető szerint Lázár János bocsánatkérése óta egyre többen átlátnak a helyzeten, és úgy vélte, hogy Magyar Péter politikai tevékenysége megosztó. Kocsis Máté hangsúlyozta:

a roma közösség többsége nem azonosul az általa bűnözőként jellemzett csoportokkal.

Kocsis Máté felidézte, hogy korábban tizenkét éven át volt Józsefváros polgármestere, ahol – mint írta – roma szavazók támogatásával is dolgozott. Bejegyzésében felsorolta a kerületben megvalósított, a roma közösséget érintő kulturális, oktatási és sportprogramokat, és kijelentette:

visszautasítja, hogy Magyar Péter hitelesen szólhatna roma ügyekről.

A poszt végén arra figyelmeztetett, hogy szerinte elfogadhatatlan bűnözők felhasználása társadalmi feszültségek gerjesztésére politikai célok érdekében.