mohácsy istvánfidelitasszolnok

Nem fogunk meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért: kampányt indított a Fidelitas

Nem a mi háborúnk – ezzel az üzenettel indított országos kampánysorozatot a Fidelitas, amelynek célja, hogy minden háztartáshoz eljuttassák: Magyarország nem sodródhat bele az ukrajnai háborúba – mondta Mohácsy István Szolnokon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:20
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Nem fogunk meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért és ezt az üzenetet kampánnyal juttatjuk el minden háztartáshoz – közölte a Fidelitas országos elnöke pénteken Szolnokon, a Nem a mi háborúnk! elnevezésű kampánysorozat országjárásának második állomásán tartott sajtótájékoztatón.

Szeged, 2026. január 28. Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (j), mellette Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón Szegeden 2026. január 28-án. MTI/Oláh Tamás
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (j), mellette Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón Szegeden 2026. január 28-án (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Mohácsy István azt mondta: Európában háborús pszichózis dúl, és be akarják rántani a magyar fiatalokat sorkatonának a Tisza Párt emberei. Hozzátette: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője nyíltan beszélt arról, hogy baj esetén berántanának minden magyar fiatalt sorkatonának. Ezzel kapcsolatban indították a Nem a mi háborúnk! kampánysorozatot – közölte.

A sajtótájékoztatón Mohácsy István mögött egy plakáton Volodimir Zelenszkij, Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz és Manfred Weber volt látható. A politikus szerint ezek azok az emberek, akik háborút akarnak és a magyar fiatalokat be akarják rántani egy értelmetlen háborúba, „meghalni Zelenszkij Ukrajnájáért”.

Beszélt arról, hogy Horvátországban, Németországban visszavezették vagy fokozatosan visszavezetik a sorkatonaság intézményét. Hozzátette: horvát fiatalok azt mondták neki, hogy ők nem akarnak meghalni egy idegen ország háborújában.

Kijelentette: a most következő választás fő kérdése az, hogy a háborút vagy a békét választjuk. 

A háborút a Tisza Párt, Magyar Péterék, Ruszin-Szende Romulusz képviseli, „mi, a Fidesz–KDNP viszont a békét képviseljük következetesen”, mert ez az érdeke a magyar embereknek, a magyar gazdaságnak, és a magyar fiataloknak 

– tette hozzá.

Mohácsy István azt mondta: Szolnokon a magyar emberekkel, a magyar fiatalokkal számtalan eredményt értek el, többek között azért is, mert „mi kimaradtunk ebből az értelmetlen háborúból”. Szólt arról, hogy hatmilliárd forintból újult meg Szolnokon a szakképzés, a Debreceni Egyetem campust is tudott létesíteni a városban. Szolnoknak bajnok kosárlabdacsapata van és a vízilabdázók is nagyon jól teljesítenek – sorolta. 

Hozzátette:

 2026 után után is azon fognak dolgozni, hogy minél jobb legyen a szolnoki fiataloknak.

Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főispán, a Fidesz helyi országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt: Ruszin-Szendi Romulusznak tudnia kellene, hogy a háború nem jó. „Senkinek nem az a dolga, hogy a fiataljainkat háborúba vigye, és a fiataljaink meghaljanak valami olyanért, amihez tulajdonképpen semmi közünk” – jelentette ki. 

Arra kért mindenkit, hogy támogassák a Fidesz–KDNP-t, Magyarország kormányát, mert jelen állás szerint ez az egyedüli lehetőség arra, hogy „ebből a konfliktusból kimaradjunk”.

 „A fiaink, lányaink ebben az időszakban a bizonyítványt hozzák haza, ne egy behívóparancsra menjenek el” – hangsúlyozta.

Bozóki Imre, a Fidelitas észak-alföldi regionális igazgatója azt mondta:

 „mi innen, a Jászkunságból azt üzenjük a háborúpárti tiszás politikusoknak, hogy nem vagyunk feláldozhatók”. 

Arra kért minden fiatalt, hogy töltse ki az erről szóló petíciót, „legyen ez a petíció biztonságunk és békénk záloga”.

Mohi Márk, a Fidelitas szolnoki csoportjának elnöke, a Fidesz közgyűlési frakcióvezető-helyettese a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy tavaly Szolnok negatív előjellel került be az országos hírekbe több esemény miatt. Példaként említette az egyik szórakozóhelyen történt tömegverekedést. Bejelentette: 

a Fidesz–KDNP-frakció által a szórakozóhelyek biztonságáért tavaly újra életre hívott program elindul.

Elmondta: a program egyik pillére a QR-kódos beléptetési rendszer. A második pillér a prevenció kérdése, az alkohol és kábítószer negatív hatásaira való figyelemfelhívás. A harmadik pillér pedig arról szól, hogy megakadályozzák, hogy a szórakozóhelyeken a fiatalok poharába idegen anyagot tegyenek. Ezért pohárfedőket osztanak a fiataloknak, valamint matricákat, amelyekre egy csepp italt téve kiderülhet, hogy tettek-e bármit az italukba.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


