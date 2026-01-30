A tiszás szeretetország az etnikumok sértegetésére épül

Hogy van képük a Tisza támogatóinak felháborodni bármin is? – tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport. A tényfeltáró blog rámutatott, hogy éppen Magyar Péter követői azok, akik lenézik, megvetik és folyamatosan ócsárolják a cigányságok a közösségi oldalakon.

Fotó: Havran Zoltán

Ahogyan nemrég Gáspár Evelin is felidézte a miniszterelnökkel folytatott beszélgetésében, az egyik tiszás csoportban éppen azon gúnyolódnak, hogy amíg a Fidesz Gáspár Evelint, Győzike lányát igazolta le, addig Magyar Péter mellett Kapitány István tűnt fel. Orbán Viktor akkor erre a párhuzamra így reagált:

Mi csináltunk jobb üzletet!

Azonban Szijjártó Péter frissen kinevezett sajtóreferense nemcsak a felvállalt politikai nézetei, hanem az etnikuma miatt is sok támadást kap a tiszás szeretetország építőitől.

Nem Gáspár Evelin az egyetlen cigány származású közéleti szereplő, akit Magyar Péter követői előszeretettel sértegetnek az interneten. Apját, Gáspár Győzőt is rendszeresen sértő szavakkal illetik. De vannak köztük olyanok is, akik a Fidesz képviselőit is támadják származásuk miatt.