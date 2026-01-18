Az impexektől a Shellen át a BlackRockig – bemutatjuk Kapitány István sötét múltját

„Ha valakit nem szeretnék a hazám energiapolitikája közelében látni, az egy ilyen figura” – jegyezte meg közösségi oldalán Kapitány István tiszás leigazolásáról Tóth Máté energiajogász. Az üzletembert Magyar Péter szombaton mutatta be a Tisza Párt vezető gazdasági szakértőjekémt. Már többen felhívták a figyelmet arra, Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi emblematikus hazai alakja Bajnai Gordon volt és a „régi baloldali világot” képviseli.

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

Tóth Máté egy másik szempontból közelítette meg, milyen veszélyeket hordoz magában Kapitány Istvánnak a közéletbe való megérkezése.

Az impexektől az erőfölényes globális olajipari óriáson át a BlackRockig és a kockázati tőkealapok érdekeiig: szép kis karrier Kapitány Istváné, megtestesítve mindent, aminek nem szabad újra visszatérnie

– hangsúlyozta.

Az impexek

Az energiajogász posztjában mindenekelőtt kifejtette, mik is voltak azok az impexek: „az ország szétrablását és eladósítását végző külkereskedelmi vállalatok voltak a szovjet megszállás alatti Magyarországon a meggazdagodni vágyó befolyásos kommunisták körül szerveződve”. Úgy működtek, hogy kihasználva a politikai hatalmukat és kapcsolataikat, a magyar állam és egyes külföldi cégek közé ékelődtek, és megvámolták a forgalmat.

„Az impexek maguk a megtestesült liberálkapitalista-kommunista egymásra találás,

ahol a kommunista párt jogszabállyal megvonta a termelő vállalatok külkereskedelmi jogát, és egyszerűen ingyen, ellentételezés nélkül odaadta ezeknek a hamis tekintetű, ám a pénzt nagyon is szerető legbefolyásosabb, illetve rokon elvtársaknak, akikkel szemben a nyereségesség sem volt elvárás, ellenben a magyar állam kontójára bőven tehettek kötelezettségvállalásokat és költhették a pénzét” – mutatott rá Tóth Máté, hozzátéve, ilyen volt például az Interag elnevezésű társaság is, amely Gerő László körül szerveződött.

A Shell magyarországi szálláscsinálója

Tóth Máté elmondása szerint Gerőnek már a szülei is a Szovjetunióban élő kommunista emigránsok voltak, ő maga szovjet katonák tolmácsaként kezdte, politikai tisztként szándékos gázolástól emberrablásig minden aljasságot elkövetett, majd impexesként lényegében bármit megtehetett. Az energiajogász rámutatott: bár elképesztő panamákba, megbukott ügyletekbe keveredett, a megszállt Magyarország pártállami vezetése szemet hunyt az elképesztő szabadrablás felett, amit az Interag művelt.

Több ezer kétes ügyletben felfoghatatlan pénzeket, már akkor milliárdokat lopott el az Interag, amely elsősorban a Shell magyarországi szálláscsinálója volt.

Tóth Máté emlékeztetett: az Interag legnagyobb húzása az volt, hogy súlyosan mérgező szereket, a Shell által gyártott, ám Nyugaton addigra betiltott vegyi anyagokat rovarirtó szerekként vásároltatták meg a magyar állammal, hatalmas pénzeket rakva el ezért a Shelltől. A DDT néven forgalomba került gyilkos szer éveken át mérgezte a magyar földet és terményeket.