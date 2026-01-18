Tisza PártKapitány IstvánBlackRockShell

Az impexektől a Shellen át a BlackRockig – bemutatjuk Kapitány István sötét múltját

„Vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitányt. Ám ez a Kapitány maga a vihar” – jegyezte meg közösségi oldalán Kapitány István tiszás leigazolásáról Tóth Máté energiajogász. Az üzletembert Magyar Péter szombaton mutatta be a Tisza Párt vezető gazdasági szakértőjeként. Tóth Máté bejegyzésében azonban figyelmeztetett: a Shellhez, az impexek világához és a globális tőkeérdekekhez kötődő üzletember megjelenése komoly kockázatot jelent Magyarország energiaszuverenitására.

2026. 01. 18. 13:52
„Ha valakit nem szeretnék a hazám energiapolitikája közelében látni, az egy ilyen figura” – jegyezte meg közösségi oldalán Kapitány István tiszás leigazolásáról Tóth Máté energiajogász. Az üzletembert Magyar Péter szombaton mutatta be a Tisza Párt vezető gazdasági szakértőjekémt. Már többen felhívták a figyelmet arra, Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi emblematikus hazai alakja Bajnai Gordon volt és a „régi baloldali világot” képviseli.

Tóth Máté egy másik szempontból közelítette meg, milyen veszélyeket hordoz magában Kapitány Istvánnak a közéletbe való megérkezése. 

Az impexektől az erőfölényes globális olajipari óriáson át a BlackRockig és a kockázati tőkealapok érdekeiig: szép kis karrier Kapitány Istváné, megtestesítve mindent, aminek nem szabad újra visszatérnie

 – hangsúlyozta.

Az impexek

Az energiajogász posztjában mindenekelőtt kifejtette, mik is voltak azok az impexek: „az ország szétrablását és eladósítását végző külkereskedelmi vállalatok voltak a szovjet megszállás alatti Magyarországon a meggazdagodni vágyó befolyásos kommunisták körül szerveződve”. Úgy működtek, hogy kihasználva a politikai hatalmukat és kapcsolataikat, a magyar állam és egyes külföldi cégek közé ékelődtek, és megvámolták a forgalmat. 

„Az impexek maguk a megtestesült liberálkapitalista-kommunista egymásra találás,

ahol a kommunista párt jogszabállyal megvonta a termelő vállalatok külkereskedelmi jogát, és egyszerűen ingyen, ellentételezés nélkül odaadta ezeknek a hamis tekintetű, ám a pénzt nagyon is szerető legbefolyásosabb, illetve rokon elvtársaknak, akikkel szemben a nyereségesség sem volt elvárás, ellenben a magyar állam kontójára bőven tehettek kötelezettségvállalásokat és költhették a pénzét” – mutatott rá Tóth Máté, hozzátéve, ilyen volt például az Interag elnevezésű társaság is, amely Gerő László körül szerveződött. 

A Shell magyarországi szálláscsinálója

Tóth Máté elmondása szerint Gerőnek már a szülei is a Szovjetunióban élő kommunista emigránsok voltak, ő maga szovjet katonák tolmácsaként kezdte, politikai tisztként szándékos gázolástól emberrablásig minden aljasságot elkövetett, majd impexesként lényegében bármit megtehetett. Az energiajogász rámutatott: bár elképesztő panamákba, megbukott ügyletekbe keveredett, a megszállt Magyarország pártállami vezetése szemet hunyt az elképesztő szabadrablás felett, amit az Interag művelt. 

Több ezer kétes ügyletben felfoghatatlan pénzeket, már akkor milliárdokat lopott el az Interag, amely elsősorban a Shell magyarországi szálláscsinálója volt. 

Tóth Máté emlékeztetett: az Interag legnagyobb húzása az volt, hogy súlyosan mérgező szereket, a Shell által gyártott, ám Nyugaton addigra betiltott vegyi anyagokat rovarirtó szerekként vásároltatták meg a magyar állammal, hatalmas pénzeket rakva el ezért a Shelltől. A DDT néven forgalomba került gyilkos szer éveken át mérgezte a magyar földet és terményeket.

Kapitány István „páratlan piaci karrierje” 

De miért is érdemes mindezzel képben lenni? Tóth Máté rámutatott: azért, mert Kapitány is az Interag nevű impexből jön. Innen aztán éppen abba a Shellbe vezetett az útja, ami az Interaggal közös lopási-pénzfolyatási projekt volt a magyar állam milliárdos kárára. 

„Ezt nevezik a tiszás kommentelők páratlan piaci karriernek és bizonyított szakértő tehetségnek”

 – jegyezte meg. Kapitány így lett végül a Shell globális alelnöke, ahol összesen 37 évet dolgozott, 2024 áprilisáig.

Az energiajogász szerint szerint ha mindez nem volna elég, a Shell jelenti mindazt, ami az olajipar legrosszabb arcát képviseli: multinacionális túlerő, ami erőfölényből tárgyal kormányokkal, aszimmetrikus ügyletei vannak kiszolgáltatott dél-amerikai, délkelet-ázsiai államokkal. Offshore-struktúrákon és adóparadicsomokon keresztül tünteti el a bevételei nagy részét, miközben a greenwashing egyik legszemérmetlenebb játékosa.

Hatalmas károkat okoztak

Tóth Máté felhívta a figyelmet arra, hogy Hollandiában és az Egyesült Királyságban vesztes perek tömegei adtak igazat a megnyomorított helyi közösségeknek, míg a tipikus harmadik világbeli példát jelentő Niger-delta ügyben több ezer olajszivárgás, ivóvízszennyezés, a termőföldek tönkretétele kísérte a céget. A vonatkozó ENSZ-jelentés szerint 30 évig is eltarthat a károk helyreállítása, miközben a Shellt katonai erőszak közvetett támogatásával is összefüggésbe hozták.

Mint írta, a Shellhez mint a „greenwashing”-ot folytató erőfölényes globális konszernhez, az erőszakos kizsákmányoló olajvállalathoz igen sötét üzelmek és zavaros lobbitevékenységek kapcsolódnak világszerte. Nem véletlen, hiszen nagyobb befolyása van, mint sok államnak. 

„A Shell Magyarországon azért lobbizott, hogy hazánk olcsó orosz gáz helyett minél több LNG-t vegyen aranyáron. Igen, Kapitány István idején”

– mutatott rá.

A legnagyobb ipari szennyező vállalat egyike

Tóth Máté kitért arra is, hogy a Shell a legnagyobb ipari szennyezők egyike. „Érdekes, akik itt klímaharcolnak a világ károsanyag-kibocsátásának alig 0,1 százalékáért felelős Magyarországon, valahogy az ilyen Shell-félékről mindig megfeledkeznek, aminek a károsanyag-kibocsátása az egész országunk harmincszorosa! Hol vannak ilyenkor a HVG- meg Lakmusz-cikkek?” – vetette fel a kérdést.

Úgy véli azonban, a Shell azonban már rég maga is csak eszköz. A tíz legnagyobb részvényeséből öt a BlackRock és a Vanguard tőkealapjaihoz tartozik.  Ezek azok a tőkealapok, amelyek a világ nagy részét behálózták gazdaságilag és nyugati féltekét már politikailag is irányítják, s immár hazánkban is embereket ejtőernyőznek a politikába. 

„Attól tartok, ez történik Kapitány Istvánnal. Miután megérkezett a Metától Dávid Dóra, a brüsszeli intézményektől meg Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, a nemzetközi erők immár nagyobb fokozatra kapcsoltak: ím, itt a Shell-BlackRock embere is”

– mutatott rá, majd úgy folytatta: „az az embere, aki a korábbi csalások, erőfölény és kizsákmányolás (impexek, Interag, Shell) és a jelenlegi erőfölény és kizsákmányolás (Shell, BlackRock, Vanguard) folytonosságát is megtestesíti”.

A nemzetközi rablótőke újra bejelentkezett hazánkra

Az energiajogász emlékeztetett: nagyon sok munka volt abban, hogy hazánk az eltékozolt energiaszektorát visszaszerezze, a közérdeket szabályozói eszközökkel érvényesítse, ezeket meg is védje a rendkívüli nyomással szemben, és valódi, magabíró, szuverén energiaiparunk és energiapolitikánk lehessen. 

„Hát, ez forog kockán. Mindaz, amit rendkívül sok erőfeszítés árán, másfél évtized alatt elértünk. Az energiaszuverenitás is szuverenitás. A nemzetközi rablótőke pedig újra bejelentkezett hazánkra, méghozzá a legszemérmetlenebb módon ugyanúgy és ugyanazokkal, ahogy és akikkel már egyszer megtette ezt. Impexektől a Shellen át a BlackRockig: Sauron szeme ismét hazánkra fordult.  Vihar közeleg, és viharban ismerni meg a kapitányt. Ám ez a Kapitány maga a vihar” – zárta bejegyzését Tóth Máté.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője (Forrás: YouTube)


