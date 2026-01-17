Schiffer András szerint ez a globalista elit terve Magyar Péter új igazolásával

A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek! – így reagált Facebook-oldalán Schiffer András feltételezhetően arra a hírre, hogy Magyar Péter ismét globalista szakembert igazolt le.

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István vezeti. A Shell egykori alelnöke 2024-ben, az európai parlamenti választások előtt nem sokkal hagyta ott a globális nagyvállalatot, ahol 1987 óta dolgozott. Kapitány Istvánnak egyébként már korábban is voltak politikai megnyilvánulásai, nem meglepő módon a balos szereplőket támogatta főképp.

Kóka János, Gyurcsány egykori gazdasági minisztere Facebook-bejegyzésében így reagált a hírre: „István Kapitány sokunk példaképe, nemzetközi szinten a legmagasabbra jutott magyar vállalatvezető. Érdemes volna összefogniuk Bajnai Gordonnal, Gauder Milánnal és más globális csúcsvezető honfitársunkkal, hogy sokaknak átadhassák azt a tudást, amellyel ilyen magasságok meghódíthatók. Jó lenne több ilyen tehetséges magyart látni globális döntéshozói pozícióban.”

Bajnai Gordon támogatója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere

Bajnai Gordon például szerinte „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. A megszorításaival hírhedtté vált, utolsó 2010 előtti miniszterelnök mellett az SZDSZ egykori miniszterével is jó kapcsolatot ápol a Shell egykori alelnöke. Kapitány István Kóka Jánossal közös fotót készített 2025. február 5-én. A fényképet Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési minisztere osztotta meg a Facebook-oldalán, aki a kísérőszövegben az üzletember és Bajnai Gordon összefogásáért „fohászkodott”.

A két balliberális nagyágyú ezúttal a Tisza Pártban nyomul (Forrás: Facebook)

Fidesz: Ez fájni fog!

A bejelentésre reagált a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs is. Azt írta a közösségi oldalán: „Magyar Péter bemutatta új »gazdaságfejlesztési« szakemberét, aki bevallottan Bajnai Gordon nagy rajongója.

Ez fájni fog!! De csak akkor, ha hagyjuk, hogy a Bajnai-csapat átvegye az ország irányítását.

– Ha jön Bajnai, az fájni fog minden magyar családnak és nyugdíjasnak. 2010 előtt megismertük őket! – emlékeztetett kommentben a fideszes politikus.

Borítókép: Kapitány István Magyar Péterrel (Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala)