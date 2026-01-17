Rendkívüli

Bajnait isteníti és imádja a luxust – bemutatjuk Magyar Péter új emberét

Bajnait isteníti és imádja a luxust – bemutatjuk Magyar Péter új emberét

Szereti a luxust, ő nyitotta Oroszországban az első Shell-benzinkutat és saját bevallása szerint karrierjét annak köszönheti, hogy hazudott a munkahelyén – ő Kapitány István, a Tisza szombaton bemutatott gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője. Az üzletember – akit egyes vélemények a globális nagytőke emberének tartanak – nem is olyan régen magasztalta Bajnai Gordont. Azt a Bajnait, aki az év elején nyíltan beszállt a Tisza kampányába – akárcsak most Kapitány –, és akit szintén a nemzetközi nagytőke emberének tartanak.

Munkatársunktól
2026. 01. 17. 14:10
Kapitány István Forrás: Képernyőkép, Partizán
Íme az év első nagy igazolása – ezzel a felvezetéssel jelentette be szombaton Magyar Péter, hogy Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője. Hogy Kapitány milyen igazolás is valójában, azt cikkünkben részletesen bemutatjuk.

Hazugság és karrier

A 65 éves Kapitány István karrierje 1987-ben indult a Shell multinacionális olajvállalatnál, ahol végül a globális ügyvezető alelnök posztjáig vitte – ezt a tisztet a cégről való távozásáig töltötte be. A kezdetek kapcsán két mozzanatot kell kiemelni. Egyrészt azt, hogy Kapitány akkor csatlakozott a hazai Shellhez, amikor a céget az az Interag képviselte Magyarországon, amely a Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt vezette Impexhez tartozott. Egy tavalyi írásában Schiffer András ügyvéd arra emlékeztetett, hogy 

nem Kapitány az első impexes a Tisza környékén, hiszen az alelnök Radnai Márk apja, Radnai László a Chemolimpexből indult a Kádár-rendszerben.

Másrészt érdemes felidézni azt is, hogy – Kapitány saját bevallása szerint – hazugsággal indult karrierje a Shellnél. A Partizánnak nyilatkozva tavaly májusban maga Kapitány idézte fel az eseményeket. Elmondta, hogy amikor a 80-as években helyettes vezetőként a Sugár Áruházban dolgozott, a Shell egyik magas beosztású vezetője reklamált náluk. A panaszt Kapitány jól kezelte, ami tetszett a Shell hálózatvezetőjének, ezért közölte, hogy ők is üzletláncokat szeretnének létesíteni, majd megkérdezte, hogy „tud-e ilyet csinálni”. Erre Kapitány István azt válaszolta: persze, hogy tud, miközben valójában saját bevallása szerint „azt se tudta, miről beszél”. Kapitány az interjúban elismerte, hogy kamuzott az eset során.

Kapitány vallomása 12:27-től:

Kapitány egy másik érdekes húzásáról is beszélt a sajtóban. Mint elmondta, készült egy piackutatás – a később egyébként sikeres terméknek bizonyuló – Shell V-Power prémium üzemanyag bevezetése előtt, mely azt az eredményt mutatta, hogy a vásárlók nem fizetnének többet az üzemanyagért. Az üzletember ugyanakkor ezt eltitkolta, és helyette azt hazudta, hogy más eredmények születtek. Így fogalmazott: „ezt a piackutatást így beraktam a fiókba, bezártam és eldobtam a kulcsot, és mondtam: ez ragyogó, jók a válaszok, jó a piackutatás”. 

Egyik legnagyobb értékesítési sikerének pedig azt nevezte, hogy egyszer egy fűnyíróhoz is eladta a V-Power üzemanyagot, mondván, ettől gyorsabb lesz a fűnyírás és dinamikusabb fűszálak fognak nőni.

Kapitány második vállomása 2:51-től:

Az orosz vonal

A multinacionális olajcégnél töltött időszaka kapcsán fontos kiemelni, hogy az orosz–ukrán háború kitörése után Kapitány vezényelte le a Shell Oroszországból való kivonulását. 

Igaz, az első oroszországi Shell-kutat éppen a magyar üzletember nyitotta meg 1997-ben, és még 2014-ben is támogatta a terjeszkedést a Vlagyimir Putyin vezette országban.

Mindez annak kapcsán lehet érdekes, hogy a Tisza – követve a brüsszeli elvárásokat – leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról. Egyébként a Shell hatalmasat kaszált 2022-ben az orosz–ukrán háború következtében megemelkedett energiaárakon: az olajmulti ebben az esztendőben 115 éve nem látott nyereségre tett szert, ami 39,9 milliárd dollárra rúgott.

Kitüntetést kapott

Kapitány céges beosztása okán kapcsolatba került a kormányzattal is: a Shell 2020-ban hosszú távú gázvásárlási megállapodást kötött a magyar kormánnyal, melyet Szijjártó Péter történelminek nevezett. A szerződés megkötése során a külgazdasági és külügyminiszter Kapitány Istvánnal is találkozott. Később, 2023 áprilisában együtt adták át az olajvállalat első LNG töltőállomását Magyarországon, Kapitány ez év nyarán a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét is megkapta. A Shell-lel tavaly szeptemberben új gázvásárlási szerződést kötött a magyar kormány, ezt a megállapodást Szijjártó Péter újfent történelminek minősítette.

A Shelltől a Tiszához

Kapitány ugyanakkor itt már bizonyosan nem játszott szerepet, az üzletember ugyanis 2024-ben váratlanul, új kihívások keresésére hivatkozva otthagyta a Shellt. Az esetleges politikai karrierjét firtató kérdésre 2024-én tavaszán azt válaszolta az ATV-ben, hogy úgy általában érdekli a politika és bármi lehetséges. Egy évvel később a Partizánban Gulyás Márton műsorvezető is felhozta a témát, mire Kapitány kijelentette, hogy ugyan nincsenek ilyen jellegű konkrét tervei, de üzletemberként semmire sem mond kategorikus nemet. Ehhez képest Magyar Péter 2025. október 10-én találkozott először nyilvános keretek között Kapitány Istvánnal, akit a Tisza Párt elnöke a magyar Jockey Ewingnak nevezett.

Az üzletember Tisza melletti feltűnése nem meglepő, hiszen a párt fővárosi képviselője, Bujdosó Andrea 2009 és 2021 között szintén a Shellnél töltött be különféle vezetői pozíciókat.

Támad a globalista nagytőke

De milyen értékrendet is képvisel Kapitány? A multikét, Kapitány ugyanis a multik embere – legalábbis ez szűrhető le a már említett Schiffer András ügyvéd véleményéből, aki az Indexen megjelent írásában kifejtette, hogy 

a Tisza „a globális nagytőke rezidenseit” hozza helyzetbe.

Az LMP volt országgyűlési képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kapitány Istvánt 37 évig soraiban tudó Schell tíz legnagyobb részvényesből öt a BlackRock és a Vanguard magántőkealapokhoz köthető.

De akadnak itt más mozzanatok is. Kapitány ugyanis Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnökről 2024-ben azt állította: „nagyon jó nagykövete a professzionális, a globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. 

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Kapitány 2025 februárjában Kóka Jánossal, Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési miniszterével fotózkodott, valamint Kóka akkor Kapitány és Bajnai – nem politikai – összefogását sürgette, egészen tiszta képet kapunk.

Bajnai, a volt miniszterelnök hasonló szereplő. Róla egyik „régi harcostársa”, Gansperger Gyula, a Városháza-gate kulcsfigurája egy négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került beszélgetésben régi barátját, Bajnait a nemzetközi nagytőkések és a Soros-birodalom emberének nevezte. 

Innen nézve pedig máris nem véletlen, hogy a közelmúltban a volt baloldali kormányfő ismét színre lépett és nyíltan beszállt a Tisza kampányába.

A 2009-ben súlyos megszorításokat levezénylő Bajnai az év elején a HVG-nek adott interjút, amiben szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag egyetlen eredményét sem ismerte el. Régi elvtársainak is üzent, mivel megjegyezte: az ellenzéknek tudnia kell, hogy csak akkor van az egyéni körzetekben esélye a Fidesszel szemben, ha csupán két erő áll egymással szemben. Ezzel egyértelműen arra utalt, hogy a Tisza Párt jelöltjét kell majd támogatni a tavaszi választáson.

Itt érdemes megemlíteni, hogy Kapitány István jó kapcsolatot ápol a Tisza Pártot támogató Bojár Gáborral is.

Luxus iránti vonzalom

De kanyarodjunk vissza Kapitány Istvánhoz. 

Az üzletember ugyanis a jelek szerint szereti a luxust. 2015 nyarán például egy hatalmas jachtról tett közzé fotót a Facebook-oldalán, melyhez a következő szöveget írta: „majd csak kihúzzuk ezen a bárkán valahogy”.

Kapitány István egy 2022-es beszélgetős műsorban arról is mesélt, hogy Maseratit vezet. Ezt a luxusmárkát csak a legtehetősebbek engedhetik meg maguknak. Egy évvel korábban egy másik műsorban pedig azt ecsetelte, hogy szeret első osztályon vagy business class-on utazni és az ötcsillagos szállodákat is kedveli.

