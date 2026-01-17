Bajnait isteníti és imádja a luxust – bemutatjuk Magyar Péter új emberét

Íme az év első nagy igazolása – ezzel a felvezetéssel jelentette be szombaton Magyar Péter, hogy Kapitány István lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértője. Hogy Kapitány milyen igazolás is valójában, azt cikkünkben részletesen bemutatjuk.

Hazugság és karrier

A 65 éves Kapitány István karrierje 1987-ben indult a Shell multinacionális olajvállalatnál, ahol végül a globális ügyvezető alelnök posztjáig vitte – ezt a tisztet a cégről való távozásáig töltötte be. A kezdetek kapcsán két mozzanatot kell kiemelni. Egyrészt azt, hogy Kapitány akkor csatlakozott a hazai Shellhez, amikor a céget az az Interag képviselte Magyarországon, amely a Gerő László állambiztonsági SZT-tiszt vezette Impexhez tartozott. Egy tavalyi írásában Schiffer András ügyvéd arra emlékeztetett, hogy

nem Kapitány az első impexes a Tisza környékén, hiszen az alelnök Radnai Márk apja, Radnai László a Chemolimpexből indult a Kádár-rendszerben.

Másrészt érdemes felidézni azt is, hogy – Kapitány saját bevallása szerint – hazugsággal indult karrierje a Shellnél. A Partizánnak nyilatkozva tavaly májusban maga Kapitány idézte fel az eseményeket. Elmondta, hogy amikor a 80-as években helyettes vezetőként a Sugár Áruházban dolgozott, a Shell egyik magas beosztású vezetője reklamált náluk. A panaszt Kapitány jól kezelte, ami tetszett a Shell hálózatvezetőjének, ezért közölte, hogy ők is üzletláncokat szeretnének létesíteni, majd megkérdezte, hogy „tud-e ilyet csinálni”. Erre Kapitány István azt válaszolta: persze, hogy tud, miközben valójában saját bevallása szerint „azt se tudta, miről beszél”. Kapitány az interjúban elismerte, hogy kamuzott az eset során.

Kapitány vallomása 12:27-től:

Kapitány egy másik érdekes húzásáról is beszélt a sajtóban. Mint elmondta, készült egy piackutatás – a később egyébként sikeres terméknek bizonyuló – Shell V-Power prémium üzemanyag bevezetése előtt, mely azt az eredményt mutatta, hogy a vásárlók nem fizetnének többet az üzemanyagért. Az üzletember ugyanakkor ezt eltitkolta, és helyette azt hazudta, hogy más eredmények születtek. Így fogalmazott: „ezt a piackutatást így beraktam a fiókba, bezártam és eldobtam a kulcsot, és mondtam: ez ragyogó, jók a válaszok, jó a piackutatás”.

Egyik legnagyobb értékesítési sikerének pedig azt nevezte, hogy egyszer egy fűnyíróhoz is eladta a V-Power üzemanyagot, mondván, ettől gyorsabb lesz a fűnyírás és dinamikusabb fűszálak fognak nőni.

Kapitány második vállomása 2:51-től: