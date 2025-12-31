magyar péterszdsztisza pártbojár gáborforbes

Elvenné a magyar vállalkozásoknak juttatott állami forrásokat a Tisza Pártot finanszírozó vörös báró

Szűk esztendők várnának a magyar vállalkozókra, ha Magyar Péterék megszereznék a kormányzati hatalmat, a Tisza Párt ugyanis elvenné tőlük az állami támogatásokat. Erről beszélt a Forbes magazinnak adott friss interjúban Bojár Gábor nagyvállalkozó, aki még a Kádár-rendszerben alapozta meg vagyonát, méghozzá busás állami beruházásokból. Az egykori SZDSZ-hez közel álló üzletember, aki már tavaly beállt a Tisza Párt mögé és finanszírozza is Magyar Péteréket, azt mondta az interjúban, hogy minimalizálná a vállalkozásoknak adott pénzbeli juttatásokat. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy a Tisza gazdaságpolitikájában megjelennek baloldali elemek is.

Munkatársunktól
2025. 12. 31. 8:59
Sokat elárul az esetleges kormányváltás utáni fordulatról, a Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzeléseiről Bojár Gábor, akinek a fotójával a címoldalán jelent meg a Forbes magazin januári száma. A régi balliberális nagyvállalkozó interjút adott az üzleti lapnak, bírálva az Orbán-kormányt, miközben beszélt arról is, milyen változásokat hozna Magyar Péterék választási győzelme. Bojár a jól ismert baloldali gazdaságpolitikai szemlélet visszatérését látja az általa remélt fordulat után.

Az egykori Graphisoft-alapító többek között azt mondta a Tisza programjáról: „Továbbá úgy látom, hogy a gazdaságpolitikájában megjelennek baloldali elemek is, ami azért fontos és jó, mert a mostani gazdaságpolitika súlyosan szegényellenes. Ilyen mértékben kedvezni a gazdagodnak és sújtani a szegényeket, ehhez azért pofa kell, ilyen leginkább a feudalizmusban létezett. Szóval ez egy feudális rendszer, és ezen – Kármán András által prezentált gazdaságpolitikai programja alapján – a Tisza változtatna” – fogalmazott Bojár Gábor. 

A vörös báróként is elhíresült üzletember egészen megdöbbentő módon a vállalkozók támogatását is megnyirbálná. Az interjúban erről így beszélt: „Például minimalizálnám a vállalkozóknak adott pénzbeli juttatásokat. Mert nem csak az a baj, hogy ezeket abszolút részrehajlóan és tisztességtelenül osztják el. Az a meggyőződésem, hogy a vállalkozókat nem pénzzel kell támogatni, hanem jó oktatással és ezen keresztül jól képzett, önállóan gondolkodni tudó kreatív munkatársakkal.”

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy Bojár Gábor még a Kádár-rendszerben kapott jelentős mértékű állami beruházásoknak köszönhetően alapozta meg vagyonát. Az egykori SZDSZ-hez közel álló nagyvállalkozó hosszú éveken át volt a Soros-alapítvány kuratóriumának tagja, a bukott baloldali miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet többször védelmébe vette, míg a jobboldali kormányzást rendszeresen támadta. Ezek után nem meglepő, hogy a Forbes 50 leggazdagabb magyart bemutató listájának visszatérő szereplője a baloldal legutóbbi választási kudarcát követően beszállt Magyar Péter finanszírozásába. A vörös bárótól hatmillió forintos adományban részesült a Tisza Párt 2024-ben. Bojár többször vett már részt baloldali szereplők finanszírozásában, támogatta például Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, a Momentum és Juhász Péter kampányát is.

A mostani nyilatkozatával egyértelművé tette, hogy a Tisza esetleges hatalomra kerülésével szűk esztendők köszöntenének a hazai vállalkozásokra, aminek vélhetően haszonélvezői lennének a külföldi, multinacionális vállalatok, akárcsak a 2010 előtti baloldali kormányok idején.

Az is érdekes, amit a háború kapcsán mondott Bojár Gábor, mert illeszkedik a Magyar Péterék által is követendő brüsszeli narratívába: „Komolyan aggódom, a háború sem zárható ki. És nem azért, mert Orbán mondja. Az orosz terjeszkedés ugyanis nem biztos, hogy leáll. Sajnos találónak éreztem a HVG egyik címlapját, amin Trump és Putyin osztozik Európán.”

 

               
       
       
       

