Orbán Viktor Brüsszelben, egy a belga patrióták emlékét őrző térről jelentkezett be, ahol hangsúlyozta: a nemzeti konzultáció eredményeivel érkezett, és 1,6 millió magyar véleményét képviseli az uniós döntéshozatalban.
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
„Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A nemzeti konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket” – írta Orbán Viktor a közösségi médiában.
Nem érkeztem üres kézzel, sőt a nemzeti konzultációnak köszönhetően mind a két kezem tele van, itt van velem 1,6 millió magyar ember véleményének súlya. Merthogy túl vagyunk minden idők egyik legsikeresebb konzultációján, amelynek az eredményei egyértelműek, a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat
– mondta el a videóban a magyar miniszterelnök.
Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96 százalék nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett, és 98 százalék nemet mondott a társasági adó megemelésére. Más szóval nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel a brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának otthon, Budapesten, Magyarországon és itt Brüsszelben is
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben + videó
A befagyasztott orosz vagyon kapcsán született döntés.
Tömeg várta Orbán Viktort Brüsszelben
Megérkezett a magyar kormányfő a Patrióták ülésére.
Az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak – újabb támadás Brüsszelből
Mi lesz így a magyar rezsicsökkentéssel?
Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó
Nyilatkozott a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Óriási győzelmet aratott Magyarország Brüsszelben + videó
A befagyasztott orosz vagyon kapcsán született döntés.
Tömeg várta Orbán Viktort Brüsszelben
Megérkezett a magyar kormányfő a Patrióták ülésére.
Az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak – újabb támadás Brüsszelből
Mi lesz így a magyar rezsicsökkentéssel?
Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó
Nyilatkozott a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!