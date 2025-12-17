Rendkívüli

Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra

„Nem üres kézzel érkeztem Brüsszelbe, itt van velem 1,6 millió magyar ember szavának súlya. A nemzeti konzultáció eredményei egyértelműek: a magyarok elutasítják a baloldali megszorításokat, és nem akarják, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket” – írta Orbán Viktor a közösségi médiában.

2025. 12. 17. 14:31
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor Brüsszelben, egy a belga patrióták emlékét őrző térről jelentkezett be, ahol hangsúlyozta: a nemzeti konzultáció eredményeivel érkezett, és 1,6 millió magyar véleményét képviseli az uniós döntéshozatalban.

Orbán Viktor (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)
Orbán Viktor (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Nem érkeztem üres kézzel, sőt a nemzeti konzultációnak köszönhetően mind a két kezem tele van, itt van velem 1,6 millió magyar ember véleményének súlya. Merthogy túl vagyunk minden idők egyik legsikeresebb konzultációján, amelynek az eredményei egyértelműek, a magyarok nem akarják, hogy a háború miatt növekedjenek a terheik és elutasítják a baloldali megszorításokat

– mondta el a videóban a magyar miniszterelnök.

Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96 százalék nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett, és 98 százalék nemet mondott a társasági adó megemelésére. Más szóval nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel a brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának otthon, Budapesten, Magyarországon és itt Brüsszelben is

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

