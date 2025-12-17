Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra

Az emberek 98 százaléka nemet mondott a többkulcsos adórendszerre, 97 százalék nem támogatja a családi adókedvezmények szűkítését, és 96 százalék nemet mondott az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlésére. Az emberek 99 százaléka kiállt a rezsicsökkentés mellett, és 98 százalék nemet mondott a társasági adó megemelésére. Más szóval nemet mondtak a baloldali megszorításokra, amelyekkel a brüsszeli nyomásra Ukrajnába vinnék a magyar emberek pénzét. Na, ez az, amit a magyarok nem akarnak. Nekünk nincs más dolgunk, mint érvényt szerezni a magyar emberek akaratának otthon, Budapesten, Magyarországon és itt Brüsszelben is