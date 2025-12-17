Kiderült, ki lett az új rosszfiú Brüsszelben

Orbán elmondta, hogy a belga politikus mellett ülve rendszeresen beszélnek és kiemelte, hogy kollégája rendkívül szellemes, sajátos, fekete humorral átszőtt stílust képvisel.

„Európa legszellemesebb politikusáról beszélünk, aki tudja, mi az, hogy fekete humor. Budapesti humorral versengő önironikus megjegyzései vannak” – fogalmazott a magyar kormányfő. Hozzátette, hogy legutóbbi találkozásuk alkalmával viszonozta a stílust, gratulálva a belga vezetőnek, hogy „átvette a stafétát”, miközben ő maga már hátradőlhet a háttérben.

Többé nem én vagyok az első számú rosszfiú, hanem a belga miniszterelnök

– tette hozzá Orbán Viktor.