Kiderült, ki lett az új rosszfiú Brüsszelben

Bohár Dániel a közelmúltban közösségi oldalán tett közzé egy videót . A felvételen Orbán Viktor a belga miniszterelnökkel folytatott beszélgetéseit ismerteti, különös figyelmet szentelve annak humorérzékére.
Bohár Dániel a közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben a magyar kormányfő a belga miniszterelnökkel folytatott beszélgetéseiről számol be. Orbán Viktor kiemelte a politikus szellemes, fekete humorral átszőtt stílusát, amely budapesti humorral versenghet. A magyar kormányfő szerint a belga miniszterelnök hatalmas nyomás alatt áll, de eddig jól kezelte a kihívásokat.
Orbán elmondta, hogy a belga politikus mellett ülve rendszeresen beszélnek és kiemelte, hogy kollégája rendkívül szellemes, sajátos, fekete humorral átszőtt stílust képvisel.
„Európa legszellemesebb politikusáról beszélünk, aki tudja, mi az, hogy fekete humor. Budapesti humorral versengő önironikus megjegyzései vannak” – fogalmazott a magyar kormányfő. Hozzátette, hogy legutóbbi találkozásuk alkalmával viszonozta a stílust, gratulálva a belga vezetőnek, hogy „átvette a stafétát”, miközben ő maga már hátradőlhet a háttérben.
Többé nem én vagyok az első számú rosszfiú, hanem a belga miniszterelnök
– tette hozzá Orbán Viktor.
Kiemelte, hogy a politikus óriási nyomás alatt áll, számos irányból próbálják „bedarálni”, ám eddig jól állta a sarat.
Borítókép: Orbán Viktor magyar kormányfő (Fotó: AFP)
