orbán viktoreurópai uniószuverenitás

Orbán Viktor: Vétójog nélkül nincs értelme az uniós tagságnak + videó

A vétójog érvényes és hasznos eszköz, amely kulcsszerepet játszik a nemzeti érdekek védelmében, különösen a szuverenitást érintő kérdésekben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 9:27
A brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatón egy kérdésre reagálva Orbán Viktor arról beszélt, hogy a vétójog továbbra is érvényes és hasznos eszköz, és szerinte enélkül az Európai Unión belüli tagságnak sincs valódi értelme.

Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a „vezető háborús párt”
Fotó: MTI

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott: 

egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért Magyarországnak nem szabad egy „birodalmi” struktúra részévé válnia. 

Álláspontja szerint amennyiben a nemzetállamoktól elvennék a döntő kérdésekben alkalmazható vétójogot, az Európai Unió alapvetően átalakulna.

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá. Ez nemcsak szuverenitáskérdés, hanem gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy egy elnyomó birodalom keretein belül jól lehetett volna élni

 – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a vétójog megőrzése alapvető feltétele annak, hogy Magyarország érdemben érvényesíthesse érdekeit az Európai Unión belül.

Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat

– fogalmazott posztjában a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Brüsszelben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

