Orbán Viktor: Vétójog nélkül nincs értelme az uniós tagságnak + videó

A brüsszeli uniós csúcsot követő pénteki sajtótájékoztatón egy kérdésre reagálva Orbán Viktor arról beszélt, hogy a vétójog továbbra is érvényes és hasznos eszköz, és szerinte enélkül az Európai Unión belüli tagságnak sincs valódi értelme.

Fotó: MTI

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott:

egyenes összefüggés van a nemzeti szuverenitás és az életszínvonal között, ezért Magyarországnak nem szabad egy „birodalmi” struktúra részévé válnia.

Álláspontja szerint amennyiben a nemzetállamoktól elvennék a döntő kérdésekben alkalmazható vétójogot, az Európai Unió alapvetően átalakulna.

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakul egy birodalommá. Ez nemcsak szuverenitáskérdés, hanem gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy egy elnyomó birodalom keretein belül jól lehetett volna élni

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a vétójog megőrzése alapvető feltétele annak, hogy Magyarország érdemben érvényesíthesse érdekeit az Európai Unión belül.

Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat

– fogalmazott posztjában a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Brüsszelben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)