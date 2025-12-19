Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

brüsszelminiszterelnökorbán viktor

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

A magyar miniszterelnök megvédte Magyarország érdekeit a sorsdöntő brüsszeli uniós csúcson. Orbán Viktor a maratoni tárgyaláson elérte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:38
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Hatalmas magyar siker született az uniós csúcson. Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba, ezt sikerült megakadályozni.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó:
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A közösségi oldalán is jelentkezett az EU-csúcs után a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte: 

Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik hazánkat, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni.

A kormányfő pénteken délelőtt sajtótájékoztatón ismerteti a brüsszeli döntéseket.

 

Cikkünk frissül.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


 

 


 

