Kreml: Súlyos következménye lesz, ha Európa katonákat küld Ukrajnába

Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő figyelmeztetett: súlyos következményekkel járna, ha európai országok katonai erőket küldenének Ukrajnába – írja a Tények.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 12:27
Ukrán katonák Fotó: ANDRES GUTIERREZ Forrás: ANADOLU AGENCY
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el. Mint mondta, a Nyugat és Kijev tervei egyre veszélyesebbé és rombolóbbá válnak Európa jövőjére és lakosaira nézve – írja a News.ru-ra hivatkozva a Tények hírportálja. 

Marija Zaharova figyelmeztetett: súlyos következményekkel járna, ha európai országok katonai erőket küldenének Ukrajnába (Fotó: AFP)
Marija Zaharova. Fotó: AFP

Zaharova szerint az ukrajnai nyugati katonai egységek, létesítmények, raktárak és egyéb infrastruktúra telepítése külföldi intervenciónak minősül, amely közvetlen fenyegetést jelent Oroszországra és más európai országokra is.

A szóvivő hozzátette: 

a hajlandók koalíciója és az ukrán vezetés által készített dokumentumnak semmilyen köze nincs a békés rendezéshez, szerinte az kizárólag Ukrajna további militarizálását szolgálja.

Zaharova korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Hrisztia Freeland, Kanada volt külügyminiszterének kinevezése Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadójává jól mutatja a kijevi vezetés ideológiai irányultságát. Emlékeztetett, hogy Freeland nagyapja, Mihajlo Homjak a második világháború idején az európai megszállt területeken a Krakovszkije Visztyi című propagandalapot szerkesztette. Zaharova szerint Freeland érintett volt abban a botrányos esetben is, amikor a kanadai parlamentbe meghívták Jaroszláv Hunykát, az SS Galicsina hadosztály egykori veteránját.

 

Borítókép: Ukrán katonák (Fotó: AFP)

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

