Zaharova korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Hrisztia Freeland, Kanada volt külügyminiszterének kinevezése Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadójává jól mutatja a kijevi vezetés ideológiai irányultságát. Emlékeztetett, hogy Freeland nagyapja, Mihajlo Homjak a második világháború idején az európai megszállt területeken a Krakovszkije Visztyi című propagandalapot szerkesztette. Zaharova szerint Freeland érintett volt abban a botrányos esetben is, amikor a kanadai parlamentbe meghívták Jaroszláv Hunykát, az SS Galicsina hadosztály egykori veteránját.

