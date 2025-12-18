Marija Zaharova: Oroszország mindent megtesz

„Az orosz külügyminisztérium mély részvétét fejezi ki a tádzsikisztáni félnek, az áldozat családtagjainak és a támadás során megsebesülteknek” – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy Oroszország mindent megtesz a tragédia pártatlan és objektív kivizsgálása érdekében.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pártatlan és objektív kivizsgálást ígért az iskolai késelés ügyében

Fotó: AFP

Tádzsikisztán nagykövetét szerdán bekérették külügyminisztériumába, miután a moszkvai környéki iskolában kedden meggyilkoltak egy negyedik osztályos tanulót, aki tádzsik állampolgár volt.

A történtek miatt Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára telefonon beszélt tádzsikisztáni hivatali partnerével, Juszuf Rahmonnal. Itt is elhangzott, hogy a bűnüldöző szervek minden szükséges intézkedést megtesznek a bűncselekmény körülményeinek objektív kivizsgálása érdekében. A TASZSZ orosz hírügynökség szerda este azt közölte, hogy a Nyomozó Bizottság (SZK) munkatársai a bíróságtól fogják kérni az iskolai támadással gyanúsított tizenéves letartóztatását.