Marija Zaharova: Oroszország mindent megtesz

Részvétét fejezte ki az orosz külügyminisztérium Tádzsikisztánnak a Moszkva melletti Ogyincovo városhoz tartozó Gorki–2-ben elkövetett iskolai támadással kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:05
Halálos késelés történt egy Moszkva-közeli iskolában Fotó: TATYANA MAKEYEVA Forrás: AFP
„Az orosz külügyminisztérium mély részvétét fejezi ki a tádzsikisztáni félnek, az áldozat családtagjainak és a támadás során megsebesülteknek” – mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy Oroszország mindent megtesz a tragédia pártatlan és objektív kivizsgálása érdekében.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pártatlan és objektív kivizsgálást ígért az iskolai késelés ügyében
Fotó: AFP

Tádzsikisztán nagykövetét szerdán bekérették külügyminisztériumába, miután a moszkvai környéki iskolában kedden meggyilkoltak egy negyedik osztályos tanulót, aki tádzsik állampolgár volt.

A történtek miatt Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára telefonon beszélt tádzsikisztáni hivatali partnerével, Juszuf Rahmonnal. Itt is elhangzott, hogy a bűnüldöző szervek minden szükséges intézkedést megtesznek a bűncselekmény körülményeinek objektív kivizsgálása érdekében. A TASZSZ orosz hírügynökség szerda este azt közölte, hogy a Nyomozó Bizottság (SZK) munkatársai a bíróságtól fogják kérni az iskolai támadással gyanúsított tizenéves letartóztatását.

Az SZK kérelmet fog benyújtani az egyik fővárosi bírósághoz, hogy a 15 éves fiatalkorút, akit gyilkosság és gyilkossági kísérlet vádjával gyanúsítanak, előzetes letartóztatásba helyezzék

 – írta a hírügynökség, amelynek forrása szerint a bírósági tárgyalás valószínűleg zárt ülésen fog zajlani, mivel az ügyben kiskorúak személyes adatai szerepelnek. Egy 15 éves tanuló késsel megsebesítette egy tízéves iskolatársát és egy biztonsági őrt a településen, a gyermek belehalt sebeibe. Az ügy részleteivel kapcsolatban kevés hivatalos tájékoztatás jelent meg. Ahogy arról lapunk is beszámolt egy símaszkot viselő iskolás fiú pengés fegyverrel támadt rá diákokra egy iskolában.

Borítókép: Halálos késelés történt egy Moszkva-közeli iskolában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

